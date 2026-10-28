Care sunt preţurile la carburanţi, 28 octombrie 2026. Preţul la benzină premium a crescut cu 5 bani pe litru 

Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că miercuri, 28 octombrie 2026, preţul la benzină premium este în creştere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Preţul la benzină premium este în creştere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, preţul pentru un litru de benzină premium a crescut cu cinci bani pe litru, iar asta înseamnă că un litru de benzină premium a ajuns să coste între 10,59 şi 10,69 lei.

Pe de altă parte, preţurile la benzină standard, motorină standard, motorină premium şi GPL au rămas nemodificate, faţă de cele afişate în ziua precedentă.

Asta înseamnă că un litru de benzină standard continuă să coste între 10,06 şi 10,12 lei, un litru de motorină standard continuă să coste între 10,86 şi 10,92 lei, un litru de motorină premium continuă să coste între 11,71 şi 11,83 lei, iar un litru de GPL continuă să coste între 4,67 şi 4,7 lei.

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Unde găsim cea mai ieftină benzină şi cea mai ieftină motorină din România

Pentru că preţurile la benzină şi la motorină au explodat, după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, este clar că un număr tot mai mare de români caută să-şi alimenteze maşinile cu carburanţi la un cost cât mai mic.

Pentru 28 octombrie trebuie precizat că cele mai mici preţuri la carburanţi le găsim în judeţul Cluj, unde există companii care comercializează litrul de benzină cu 9,99 lei şi litrul de motorină cu 10,84 lei.

La nivel de mari oraşe remarcăm că există companii din Cluj Napoca ce vând litrul de benzină cu 9,99 lei şi companii din Timişoara ce vând litrul de motorină cu 10,83 lei.