Caz şocant în judeţul Arad. Un fost consilier local şi fost director al Oficiului Judeţean de Poştă a fost arestat după ce un test ADN a arătat că este tatăl unui copil născut de o adolescentă de 15 ani. Bărbatul, care are 48 de ani este cercetat pentru viol şi acte sexuale cu un minor. Procurorii au descoperit că a avut o relaţie cu fata de 15 ani.

Autoritățile au intervenit în acest caz în momentul în care adolescenta de 15 ani a născut. Acum, bebelușul are șapte luni și așa au ajuns la individul de 48 de ani. Este proprietarul fermei din Hășmaș, unde părinții fetei lucrau la îngrijirea animalelor.

De altfel, adolescenta provine dintr-o familie extrem de numeroasă, cu 11 frați și cu o situație materială extrem de precară. Bărbatul, profitând cel mai probabil de starea sa de vulnerabilitate, a început o relație cu ea în urmă cu 2 ani, în momentul în care avea 13 ani. Totul s-a întâmplat în vara anului 2024.

Nimeni nu a știut, spun asistenții maternali din sat, că fata este gravidă. A ținut totul ascuns, tocmai pentru că își dorea să meargă la școală. Și tot ea a ținut ascuns și numele tatălui.

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Tocmai de aceea, procurorii au cerut un test ADN care le-a confirmat suspiciunile. Inițial, bărbatul de 48 de ani, extrem de respectat în județul Arad, fost consilier local și fost director la Poșta Română, a fost reținut pentru 24 de ore, iar apoi arestat preventiv pentru 30 de zile, într-un dosar penal deschis pentru viol asupra unui minor.