Curs BNR, 29 septembrie 2026. Leul românesc pierde aproape 2 bani în raport cu dolarul american

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 29 septembrie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu dolarul american.

Concret, leul românesc a pierdut aproape doi bani în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,6568 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat în 2026.

De asemenea, leul românesc a pierdut aproape un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1594 lei româneşti, şi a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2780 lei româneşti, şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5793 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 74 de bani, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 620,5504 lei.