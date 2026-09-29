Doi cetățeni ucraineni, epuizați și fără mâncare de câteva zile, au fost salvați din Munții Maramureșului de echipele Salvamont. Cei doi, în vârstă de 27 și 30 de ani, au fost găsiți în apropiere de Poienile de sub Munte și predați polițiștilor de frontieră.

Doi ucraineni, recuperaţi de salvamontişti din Munții Maramureșului. Erau epuizați și nemâncați de câteva zile

Doi cetăţeni ucraineni, aflaţi în stare avansată de epuizare fizică au fost recuperaţi din Munţii Maramureşului şi predaţi autorităţilor, a informat, marţi, reprezentantul Serviciului Public Judeţean Salvamont Maramureş, Alina Prisecaru.

"După stabilirea poziţiei şi contactarea telefonică a unuia dintre ei, echipa Salvamont Maramureş a ajuns la cei doi bărbaţi. Aceştia erau epuizaţi fizic şi nemâncaţi de câteva zile, fără să prezinte probleme medicale. Colegii noştri le-au oferit hrană şi apă. (...) Cei doi cetăţeni ucraineni, în vârstă de 30 şi 27 de ani, s-au aflat în zona montană apropiată (Munţii Maramureşului - n.r.) de comuna Poienile de sub Munte", a spus Alina Prisecaru.

Conform acesteia, cei doi ucraineni au fost predaţi Sectorului Poliţiei de Frontieră din comuna Poienile de sub Munte. Echipa de intervenţie Salvamont a fost sprijinită de poliţiştii de frontieră.