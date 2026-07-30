Curs BNR, 30 iulie 2026. Leul românesc câştigă aproape 2 bani în raport cu dolarul american 

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 30 iulie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu dolarul american.

Concret, leul românesc a câştigat aproape doi bani în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,5732 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat în ultimele două săptămâni.

Pe de altă parte, însă, leul românesc a pierdut mai mult de un ban atât în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2439 lei româneşti, cât şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6187 lei româneşti, sau în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1207 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 2,71 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 598,6583 lei.