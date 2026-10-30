Curs BNR, 30 octombrie 2026. Leul românesc câştigă mai mult de 2 bani în raport cu dolarul american

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 30 octombrie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu dolarul american.

Concret, leul românesc a câştigat aproape doi bani şi jumătate în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,7698 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat din 22 octombrie 2026 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3426 lei româneşti, dar a pierdut aproape doi bani în raport cu francul elveţian, cotat la 5,8059 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 6,4052 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 11,37 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 609,5706 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 5 august 2026 şi până în prezent.