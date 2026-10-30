Observator » Ştiri economice » Curs BNR, 30 octombrie 2026. Leul românesc câştigă mai mult de 2 bani în raport cu dolarul american

Curs BNR, 30 octombrie 2026. Leul românesc câştigă mai mult de 2 bani în raport cu dolarul american

Leul românesc câştigă teren important în raport cu dolarul american Leul românesc câştigă teren important în raport cu dolarul american - Profimedia
Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
| Timp citire: 1 minut
Publicat la 30.10.2026, 13:20 | Modificat la 30.10.2026, 13:21

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 30 octombrie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu dolarul american.

Concret, leul românesc a câştigat aproape doi bani şi jumătate în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,7698 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat din 22 octombrie 2026 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3426 lei româneşti, dar a pierdut aproape doi bani în raport cu francul elveţian, cotat la 5,8059 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 6,4052 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 11,37 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 609,5706 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 5 august 2026 şi până în prezent.

Articolul continuă după reclamă
curs bnr 30 octombrie curs valutar 30 octombrie curs euro 30 octombrie curs dolar 30 octombrie curs franc 30 octombrie curs lira 30 octombrie
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.