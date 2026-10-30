A făcut 4 ani de facultate şi a terminat cu 10, dar nu-l angajează nimeni. Ce abilităţi caută acum companiile

Patru ani de facultate, rezultate excelente şi speranţa unui loc de muncă într-o companie de prestigiu. Aşa îşi imagina un tânăr începutul carierei, însă realitatea l-a lovit ca un duş rece. Deşi a absolvit cu cele mai bune rezultate, nu a primit nicio ofertă de angajare. Tatăl său se teme că inteligenţa artificială îi lasă pe tinerii absolvenţi fără oportunităţi, într-o piaţă a muncii în care companiile încep să se întrebe dacă chiar mai au nevoie de oameni pentru anumite sarcini.

Tânărul a absolvit o facultate de business şi spera să îşi înceapă cariera la una dintre companiile Big Four: Deloitte, PxC, EY sau KPMG. Era traseul profesional urmat de mulţi absolvenţi înaintea lui. Numai că, după patru ani de studii, ofertele de angajare întârzie să apară, relatează The Irish Times.

Îngrijorat, tatăl său a cerut sfatul publicaţiei irlandeze. Acesta bănuieşte că avansul inteligenţei artificiale a redus numărul posturilor disponibile pentru tinerii aflaţi la început de carieră şi vrea să ştie ce şanse mai au absolvenţii cu diplome de top.

Companiile se întreabă dacă mai au nevoie să angajeze oameni

Piaţa muncii se schimbă într-un ritm accelerat, iar traseele profesionale considerate sigure până nu demult nu mai oferă aceleaşi perspective.

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În răspunsul publicat de The Irish Times, specialistul consultat explică faptul că tot mai mulţi angajatori îşi pun o întrebare înainte de a deschide un post: "Poate inteligenţa artificială să răspundă nevoilor noastre sau chiar avem nevoie să angajăm un om?".

AI poate procesa deja cantităţi uriaşe de date şi poate rezolva probleme matematice sau ştiinţifice complexe cu o viteză care depăşeşte capacităţile umane. Totuşi, companiile au în continuare nevoie de specialişti care să înţeleagă aceste domenii şi să poată verifica dacă rezultatele oferite de inteligenţa artificială sunt corecte.

Cele 10 abilităţi care pot face diferenţa la angajare

Potrivit raportului Future of Jobs 2025, realizat de Forumul Economic Mondial, angajatorii caută zece competenţe esenţiale, care nu ţin doar de performanţa academică.

Printre acestea se numără, gândirea analitică, autocunoaşterea, capacitatea de a-i inspira pe ceilalţi şi abilităţile de leadership. Un angajat valoros nu trebuie doar să-şi îndeplinească sarcinile, ci şi să poată contribui la succesul echipei.

Empatia şi ascultarea activă rămân, de asemenea, importante. Capacitatea de a înţelege oamenii şi de a construi relaţii bazate pe încredere este una dintre calităţile pe care angajatorii continuă să le aprecieze. Lista este completată de curiozitate, dorinţa de a învăţa şi orientarea către nevoile clienţilor. În paralel, cunoştinţele tehnologice şi înţelegerea inteligenţei artificiale devin tot mai relevante.

Ce pot face tinerii absolvenţi care nu îşi găsesc loc de muncă

Sfatul oferit absolvenţilor este să îşi aleagă un domeniu care îi interesează cu adevărat şi în care au deja cunoştinţe solide, apoi să îşi evalueze competenţele în raport cu cerinţele actuale ale angajatorilor.

O diplomă luată cu 10 rămâne importantă, dar nu este suficientă. Tinerii trebuie să îşi dezvolte constant abilităţile, inclusiv pe cele care ţin de comunicare, creativitate, adaptare şi lucrul în echipă.