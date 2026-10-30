Raport preliminar al accidentului feroviar din Spania: Trenul Renfe circula cu 160 km/h în momentul coliziunii

Trenul care a lovit din spate o garnitură feroviară oprită pe linia Madrid-Sevilla, miercuri, se deplasa cu o viteză de cel puţin 160 km/h, conform unui raport preliminar cu privire la accidentul în care şi-au pierdut viaţa cel puţin 69 de persoane, transmite vineri Reuters.

Garda Civilă spaniolă a anunţat că a primit rapoarte conform cărora 64 de persoane sunt în continuare date dispărute.

Autorităţile au efectuat până acum 49 de autopsii şi au identificat cinci persoane decedate, trei femei şi doi bărbaţi, a declarat Esther Padilla, purtătoare de cuvânt a guvernului regiunii Castilla-La Mancha, la postul de stat TVE.

"Analizele avansează lent, însă familiile vor fi contactate pe tot parcursul zilei, pentru a putea veni să ridice rezultatele", a precizat Padilla.

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Nu este clar câţi dintre cei dispăruţi se află printre trupurile care mai trebuie identificate.

Accidentul, petrecut în apropierea oraşului Urda, din centrul Spaniei, a avut loc după un alt accident mortal, produs în luna ianuarie, în care au fost implicate aceleaşi companii feroviare, Renfe şi Iryo, pe aceeaşi linie. Catastrofa de miercuri a redeschis dezbaterea privind siguranţa şi mentenanţa în reţeaua feroviară de mare viteză din Spania, cea mai extinsă din Europa.

Coliziunea s-a produs după ce mai multe trenuri au fost oprite automat din cauza unei defecţiuni a sistemului de semnalizare, situaţie în care controlul a fost preluat de centrul de control din Madrid. Un tren operat de compania de stat Renfe a primit autorizaţia de a-şi continua deplasarea, deşi în faţa sa se afla un tren oprit, operat de compania Iryo, potrivit ministrului Transporturilor, Oscar Puente.

Înregistrările audio ale comunicărilor dintre centrul de control şi mecanicii de tren, obţinute de cotidianul El País, arată cum un dispecer a autorizat trenul Renfe să-şi continue călătoria cu viteză normală, ceea ce, potrivit ministrului Puente, încalcă protocolul, care impune ca, în astfel de circumstanţe, să nu se depăşească viteza de 40 km/h.

De asemenea, înregistrările indică faptul că dispecerul a autorizat trenul Renfe, care transporta 379 de pasageri şi şapte membri de personal, să repornească, deşi, conform protocolului, cel care ar fi trebuit să pornească primul era trenul Iryo aflat în faţă, în care se aflau 147 de pasageri şi cinci membri de personal.

"Succesiunea de disfuncţii, instrucţiuni şi acţiuni a dus, în cele din urmă, la coliziune, în absenţa barierelor de siguranţă necesare", conform raportului preliminar al Autorităţii Independente pentru Investigarea Tehnică a Accidentelor şi Incidentelor (AITAT). Raportul estimează că trenul Renfe se deplasa cu o viteză cuprinsă între 160 şi 200 km/h în momentul impactului.

Potrivit AITAT, viteza exactă va putea fi confirmată abia după extragerea datelor din 'cutia neagră' a trenului.

"Scena era devastatoare. Vedeam vagoane complet arse, ca şi când ar fi explodat. Ceea ce vedeam ieşind erau oameni aflaţi într-o stare foarte gravă, iar alţii care începeau să scoată trupurile celor decedaţi şi să le aşeze chiar lângă locul în care ne aflam noi", a declarat Sebastian Herrero, care ocupa unul din locurile din faţă în trenul Iryo.