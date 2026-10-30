Avem autostradă, dar circulăm tot pe drumul vechi. Autostrada A10 Sebeș-Turda, care după ani de surpări şi restricţii intră, în sfârşit, în reparaţii şi se închide. Ce înseamnă asta? Şoferii vor circula din nou pe DN1, practic, acelaşi traseu folosit înainte ca autostrada să fie deschisă.

Autostrada Sebeș-Turda este închisă pe sensul de mers către Turda, pe o distanță de 18 kilometri, între nodul rutier de la Unirea și cel de la Turda.

Toți șoferii care circulă pe această rută, indiferent de tonaj, trebuie să circule acum pe DN1, adică pe vechiul drum care era folosit înainte de existența autostrăzii.

Din păcate pentru ei, acest drum trece prin multe localități, lucru care se traduce, la anumite ore, în aglomerație și ambuteiaje.

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Motivul pentru care a fost luată decizia închiderii traficului ține de începerea lucrărilor de remediere a unor surpări apărute pe autostradă încă din 2018, după inaugurare.

Aceste surpări s-au tot mărit în ultimele luni, astfel că traficul oricum era restricționat pe o bandă.

Constructorul austriac va face aceste lucrări pe propria cheltuială, chiar dacă autostrada nu mai este în garanție, dar așa s-a ajuns la un consens cu compania de drumuri.

Practic, pe o porțiune de 200 de metri, un sens al autostrăzii va fi refăcut complet, de la fundație la partea carosabilă.

După consolidarea terenului, vor fi introduși mai mulți piloți forați din beton armat, până la adâncimi de 20, chiar 25 de metri, și va fi refăcut întregul sistem de drenaj de sub autostradă, pentru că sunt infiltrații de apă.

În mod normal, lucrările ar trebui să dureze două luni de zile, până în 31 decembrie, dar, în funcție de cum vor evolua și de cum vremea îi va permite constructorului să intervină, există posibilitatea ca acestea să fie prelungite.