Curs BNR, 31 iulie 2026. Leul românesc pierde mai mult de 2 bani în raport cu francul elveţian

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 31 iulie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu francul elveţian.

Concret, leul românesc a pierdut mai mult de doi bani în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a ajuns să fie cotat la 5,6420 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat în ultimele nouă zile.

De asemenea, leul românesc a pierdut mai mult de un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1332 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2473 lei româneşti, şi a câştigat mai mult de un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,5595 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 4,02 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 594,6297 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 20 iulie 2026 şi până în prezent.