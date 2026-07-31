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Curs BNR, 31 iulie 2026. Leul românesc pierde mai mult de 2 bani în raport cu francul elveţian

Leul românesc pierde teren important în raport cu francul elveţian Leul românesc pierde teren important în raport cu francul elveţian - Profimedia
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 31.07.2026, 13:06 | Modificat la 31.07.2026, 13:10

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 31 iulie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu francul elveţian.

Concret, leul românesc a pierdut mai mult de doi bani în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a ajuns să fie cotat la 5,6420 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat în ultimele nouă zile.

De asemenea, leul românesc a pierdut mai mult de un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1332 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2473 lei româneşti, şi a câştigat mai mult de un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,5595 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 4,02 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 594,6297 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 20 iulie 2026 şi până în prezent.

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Redactia Observator
Redactia Observator
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