Curs BNR, 4 noiembrie 2026. Leul românesc câştigă mai mult de 2 bani în raport cu francul elveţian

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 4 noiembrie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu francul elveţian.

Concret, leul românesc a câştigat mai mult de doi bani în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a ajuns să fie cotat la 5,8128 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a câştigat mai mult de doi bani şi în raport cu dolarul american, cotat la 4,7518 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu lira sterlină, cotată la 6,4050 lei româneşti, dar e pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3443 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 17,86 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 617,3179 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat în ultima săptămână.