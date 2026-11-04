Cam peste tot prin ţară, toamna şi-a arătat faţa deloc prietenoasă. La Constanţa, spre exemplu, o avertizare de cod roșu a adus, în doar 24 de ore, ploi cât pentru toată vara şi toată toamna. Pământul s-a surpat, inclusiv în zona căii ferate, iar o rută importantă de pe litoral a fost închisă pentru o lună. La munte, în schimb, ninge mai ceva ca în iernile de mult apuse. Şi, dacă vă e dor de Soare, puteţi să vă bucuraţi, astăzi îşi face din nou apariţia, dar nu va munci prea mult. Temperaturile vor fi în continuare scăzute.

Avertizarea de cod roşu a vizat trei localităţi din judeţul Constanţa, dar problemele s-au extins peste tot. Codul roşu de ploi s-a suprapus cu cel portocaliu de inundații. Au căzut cantităţi record de apă, peste 170 litri pe metru pătrat în 24 de ore, cât în trei luni şi au avut efect devastator.

Ruta Mangalia - Constanţa a fost suspendată

Terasamentul căii ferate dintre staţiile Eforie Sud şi Eforie Nord s-a surpat, iar odată cu el tot malul de pământ pe o porţiune de aproximativ 20 de metri. Ruta Mangalia - Constanţa a fost suspendată.

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În judeţul Constanţa, cel puţin 10 copaci frânţi de vânt au blocat circulaţia. Unii chiar în oraş.

Rafalele puternice de vânt au smuls din rădăcini acest arbor masiv, iar crengile au căzut peste două maşini care se aflau în trafic.

"M-am trezit cu pomul pe maşină", spune un şofer.

Meteorologii au prelungit codul galben de ploi şi vânt

Meteorologii au prelungit codul galben de ploi şi vânt şi în sud-estul ţării până în această dimineaţă la ora 10, iar la munte este deja iarnă.

Ninsoarea a acoperit în câteva ore totul la Harghita Băi.

"Sperăm ca de ziua naţională să ţină zăpada şi să dăm drumul pârtiilor de schi", menţionează o persoană.

Vremea se schimbă, însă, în toată ţara azi. Ploile bat în retragere, iar vineri apare şi soarele, după 14 zile în care nu l-am mai văzut. Nopţile devin, însă, tot mai reci, cu temperaturi sub zero grade Celsius inclusiv la Bucureşti.