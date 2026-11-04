"Marea umilire a lui Trump". De ce au pierdut catastrofal republicanii: E un vot împotriva trumpismului

"Marea umilire a lui Donald Trump", "Lovitură dură pentru Trump" şi "Înfrângerea catastrofală pentru Trump", acestea sunt doar câteva dintre titlurile presei externe după ce partidul lui Donald Trump a pierdut controlul ambelor camere ale Congresului. Democrații au reuşit să câştige în state tradițional republicane, în care nu s-au mai impus de decenii, în condițiile în care Trump le-a cerut americanilor să voteze "ca și cum ar fi el însuși pe buletinul de vot". Este şi un vot împotriva trumpismului, scrie şi Financial Times.

Imagine ilustrativă: rege căzut pe tabla de șah, vot împotriva politicilor lui Donald Trump - Profimedia

Cele mai importante două ziare americane vorbesc despre o înfrângere catastrofală pentru Trump şi republicani. "Democrații preiau controlul Congresului, după un vot răsunător anti-Trump", titrează The Wall Street Journal. În timp ce The New York Times scrie că "electoratul i-a aplicat o înfrângere usturătoare lui Trump".

"Trump suferă o înfrângere istorică", scrie și The Washington Post, în timp ce Axios vine cu unul dintre cele mai categorice titluri ale dimineții: "Dezastru electoral: Republicanii pierd Camera Reprezentanților și Senatul".

Site-ul subliniază nu doar prăbușirea bastioanelor republicane, ci și eșecul strategiei partidului în a-și proteja majoritatea în Congres.

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Agenția Reuters arată cum valul albastru democrat care a cuprins SUA, din Texas până în Georgia, scoate în evidență cât de frustraţi sunt americanii față de modul în care Trump a gestionat economia, precum și față de decizia sa de a declanșa războiul împotriva Iranului, care a dus la o creștere bruscă a prețurilor la combustibil. Și ABC News vorbește de "un val albastru alimentat de nemulțumirea față de Trump și de economie".

Mai duri sunt jurnaliştii de la Financial Times care vorbesc despre "Marea umilire a lui Donald Trump". Rezultatul alegerilor din SUA, scrie ziarul britanic, arată că americanii l-au respins masiv pe Donald Trump, politicile sale și modul în care a condus SUA în al doilea mandat.

Jurnaliștii britanici interpretează rezultatul şi ca pe un vot împotriva trumpismului, nu doar ca pe o simplă pedeapsă aplicată partidului aflat la putere. Totodată, susține că Trump este desprins de realitate în ceea ce privește problemele americanilor, nemulțumiți de scumpirile la carburanți, alimente și locuințe.

Înfrângerea neobișnuit de amplă suferită de republicani arată cât de mare este de fapt nemulțumirea electoratului. Democrații au câștigat inclusiv în state considerate bastioane republicane.

FT explică totodată şi unde a dat greș strategia politică a lui Trump. Liderul american a susținut nişte candidați controversați, mai degrabă pentru a le recompensa loialitatea față de el, decât pentru șansele lor de a câștiga alegerile.

Fox News, canal TV apropiat partidului republican, titrează că după eșecul la alegeri "Trump atrage atenția asupra dreptului său de veto". Acesta îi permite președintelui să respingă legile adoptate de Congres și să le împiedice astfel să intre în vigoare.

Cu alte cuvinte, Trump a amintit într-un interviu telefonic în direct la Fox News că are instrumente de a bloca legile cu care nu este de acord, după ce democraţii au câştigat Congresul.