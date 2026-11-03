Trucul cu un cui care face pomii fructiferi să rodească mai repede. Ce spun specialiştii

Un truc neobişnuit pentru a grăbi apariţia fructelor a stârnit curiozitatea pasionaţilor de grădinărit. O expertă susţine că o metodă simplă, care presupune folosirea unui cui, ar putea face pomii fructiferi să rodească mai repede. Specialiştii atrag însă atenţia asupra riscului.

Pentru cei care au pomi fructiferi în grădină, o recoltă bogată este unul dintre cele mai importante obiective. Pe lângă îngrijirea obişnuită, există şi numeroase trucuri despre care se spune că ar putea grăbi înflorirea şi apariţia fructelor. Unul dintre acestea a devenit viral pe reţelele sociale şi presupune introducerea unui cui în trunchiul copacului, scrie La Nacion.

Metoda îi aparţine lui Mariluz del Campo, pasionată de grădinărit şi creatoarea contului de TikTok La granja de mis suenos. Aceasta susţine că gestul ar putea determina pomul să producă fructe mai repede, prin declanşarea unei reacţii naturale de apărare. Explicaţia sa a atras atenţia urmăritorilor, dar a stârnit şi întrebări legate de efectele pe care o astfel de intervenţie le poate avea asupra copacului.

De ce susţine femeia că un cui poate face pomii să rodească mai repede

Potrivit lui Mariluz, introducerea unui cui în trunchiul unui pom fructifer ar provoca o stare de sres, care ar determina copacul să îşi concentreze resursele asupra reproducerii, în loc să le folosească pentru creştere.

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Conform explicaţiei sale, atunci când un pom se simte ameninţat, ar putea începe să îşi folosească o parte din resurse pentru a produce flori şi fructe, ca formă de supravieţuire. Astfel, trucul ar avea rolul de a grăbi un proces care, în mod normal, depinde de specia copacului şi de condiţiile în care acesta creşte.

Totuşi, nu există dovezi că introducerea unui cui în trunchi duce la o producţie mai mare de fructe. Chiar dacă anumite forme de stres pot influenţa înflorirea unor plante, acest lucru nu înseamnă că rănirea unui copac va avea neapărat efecte benefice.

Ce riscuri există dacă baţi un cui în trunchiul unui pom fructifer

Deşi metoda a devenit populară pe reţelele sociale, specialiştii avertizează că perforarea trunchiului poate afecta sănătatea copacului. Rana provocată de cui poate favoriza pătrunderea ciupercilor şi altor organisme care îi pot face rău.

Nici folosirea unui cui ruginit nu garantează că pomul va absorbi substanţe nutritive sau că va produce mai multe fructe. Din acest motiv, specialiştii nu recomandă perforarea trunchiului pentru stimularea înfloririi, mai ales în cazul pomilor tineri, slăbiţi sau bolnavi.

Ce trebuie să faci dacă pomii nu înfloresc sau nu dau suficiente fructe

Atunci când un pom nu înfloreşte sau produce prea puţine fructe, cel mai bine este să verifici dacă are condiţiile necesare pentru a se dezvolta. Cantitatea de lumină solară, udarea, tipul de sol, fertilizarea şi tăierea ramurilor sunt factori care pot influenţa recolta.

De asemenea, unele specii au nevoie de câţiva ani până să înceapă să rodească. Altele necesită prezenţa unui alt pom compatibil în apropiere, pentru ca polenizarea să aibă loc în condiţii bune.

Deşi trucul cu un cui se bazează pe ideea că pomul ar putea reacţiona la o situaţie de pericol prin producerea mai rapidă a fructelor, eficienţa metodei nu a fost dovedită. Pentru a obţine o recoltă sănătoasă, specialiştii recomandă îngrijirea corespunzătoare a pomilor şi respectarea ritmului lor natural de dezvoltare.