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Curs BNR, 4 septembrie 2026. Leul românesc câştigă teren important în raport cu francul elveţian

Leul românesc câştigă teren important în raport cu francul elveţian Leul românesc câştigă teren important în raport cu francul elveţian - Profimedia
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Editor Cristi Ioniţă | Timp citire: 1 minut
Publicat la 04.09.2026, 13:10 | Modificat la 04.09.2026, 13:11

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 4 septembrie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu francul elveţian.

Concret, leul românesc a câştigat aproape un ban în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a ajuns să fie cotat la 5,5832 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2524 lei româneşti, şi în raport cu dolarul american, cotat la 4,5199 lei româneşti, şi a pierdut teren în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1135 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 4,83 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 649,5183 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat din 28 august 2026 şi până în prezent.

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Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
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