Curs BNR, 4 septembrie 2026. Leul românesc câştigă teren important în raport cu francul elveţian

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 4 septembrie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu francul elveţian.

Concret, leul românesc a câştigat aproape un ban în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a ajuns să fie cotat la 5,5832 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,2524 lei româneşti, şi în raport cu dolarul american, cotat la 4,5199 lei româneşti, şi a pierdut teren în raport cu lira sterlină, cotată la 6,1135 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 4,83 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 649,5183 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat din 28 august 2026 şi până în prezent.