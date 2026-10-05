Observator » Ştiri economice » Curs BNR, 5 octombrie 2026. Leul românesc câştigă teren important în raport cu moneda unică euro

Curs BNR, 5 octombrie 2026. Leul românesc câştigă teren important în raport cu moneda unică euro

Leul românesc câştigă teren important în raport cu moneda unică euro Leul românesc câştigă teren important în raport cu moneda unică euro - Profimedia
Iconiță Google NewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Editor Cristi Ioniţă | Timp citire: 1 minut
Publicat la 05.10.2026, 13:15 | Modificat la 05.10.2026, 13:18

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 5 octombrie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu moneda unică euro.

Concret, leul românesc a câştigat aproape un ban şi jumătate în raport cu moneda unică euro, astfel că moneda unică euro a ajuns să fie cotată la 5,3306 lei româneşti.

Pe de altă parte, leul românesc a pierdut mai mult de un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 6,2894 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu dolarul american, cotat la 4,7569 lei româneşti, sau în raport cu francul elveţian, cotat la 5,7358 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 3,21 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 635,9834    lei.

Articolul continuă după reclamă
Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
Like
curs bnr 5 octombrie curs valutar 5 octombrie curs euro 5 octombrie curs franc 5 octombrie curs lira 5 octombrie
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.