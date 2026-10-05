Curs BNR, 5 octombrie 2026. Leul românesc câştigă teren important în raport cu moneda unică euro

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 5 octombrie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu moneda unică euro.

Concret, leul românesc a câştigat aproape un ban şi jumătate în raport cu moneda unică euro, astfel că moneda unică euro a ajuns să fie cotată la 5,3306 lei româneşti.

Pe de altă parte, leul românesc a pierdut mai mult de un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 6,2894 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu dolarul american, cotat la 4,7569 lei româneşti, sau în raport cu francul elveţian, cotat la 5,7358 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 3,21 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 635,9834 lei.