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Curs BNR, 9 noiembrie 2026. Leul românesc câştigă teren în raport cu francul elveţian

Leul românesc câştigă teren important în raport cu francul elveţian Leul românesc câştigă teren important în raport cu francul elveţian - Profimedia
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Editor Cristi Ioniţă | Timp citire: 1 minut
Publicat la 09.11.2026, 13:15 | Modificat la 09.11.2026, 13:18

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 9 noiembrie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren în raport cu francul elveţian.

Concret, leul românesc a câştigat aproape un ban în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a ajuns să fie cotat la 5,8335 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a câştigat teren în raport cu dolarul american, cotat la 4,7734 lei româneşti, dar a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3426 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 6,4056 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 3,62 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 628,5372 lei.

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Cristi Ioniţă
Cristi Ioniţă
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