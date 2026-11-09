Curs BNR, 9 noiembrie 2026. Leul românesc câştigă teren în raport cu francul elveţian

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 9 noiembrie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren în raport cu francul elveţian.

Concret, leul românesc a câştigat aproape un ban în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a ajuns să fie cotat la 5,8335 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a câştigat teren în raport cu dolarul american, cotat la 4,7734 lei româneşti, dar a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,3426 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 6,4056 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 3,62 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 628,5372 lei.