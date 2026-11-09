Papa Leon a fost primit cu emoţie şi entuziasm în Argentina! Suveranul Pontif a aterizat la Buenos Aires, unde îl aşteaptă încă trei zile de întâlniri, rugăciune şi momente încărcate de simbolism. Mii de credincioşi sunt așteptaţi să-i iasă în cale, iar printre cei care l-au întâmpinat pe aeroport s-a numărat chiar preşedintele Javier Milei.

După trei zile petrecute în Uruguay, Papa Leon al XIV-lea a ajuns la Buenos Aires, în Argentina, ţara natală a predecesorului său - Francisc. A fost întâmpinat de preşedintele Javier Milei, cu onoruri militare şi în acordurile imnului argentinian şi ale unui marş pontifical. Pe covorul roşu, doi copii i-au oferit flori, iar Suveranul Pontif i-a salutat şi i-a binecuvântat pe credincioşii veniţi să-l întâmpine.

Prima oprire a Papei Leon a fost la monumentul generalului José de San Martín, eroul independenţei ţării şi una dintre figurile istorice emblematice ale Americii de Sud. În Piaţa San Martín, mii de oameni s-au adunat să-l întâmpine. Mulțimea l-a salutat cu ovaţii şi cântece, în timp ce Suveranul Pontif a depus o coroană de flori şi a păstrat un moment de reculegere.

"Prezenţa este vitală, sincer, îţi face pielea de găină. Prezența unei persoane cu atâta spiritualitate este foarte emoționantă pentru oricine", spun credincioşii.

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De la monument, Papa Leon s-a îndreptat spre Casa Rosada, sediul guvernului argentinian. Acolo a fost întâmpinat de președintele Javier Milei, cu care a avut o întrevedere privată de aproximativ 40 de minute. Ziua s-a încheiat cu un discurs al Papei, în Palatul Libertăţii.

"Cei care exercită autoritatea au datoria de a acționa cu prudență, de a recunoaște limitele puterii care le-a fost încredințată și de a-și îndrepta deciziile spre binele întregii comunități", a spus Papa Leon al 14-lea.

Pentru Suveranul Pontif urmează încă trei zile pline în Argentina. Turneul a început după 24 de zile de la operaţia la plămân.