Românii și-au făcut deja planurile pentru Crăciun și Revelion. Cam în fiecare an, pensiunile din Bucovina, Maramureș și Poiana Brașov sunt în topul căutărilor. Iar în timp ce locurile se ocupă rapid, prețurile sunt pe măsură.

Potrivit operatorilor din turism, Bucovina, Maramureș și Poiana Brașov înregistrează un grad mult mai mare de ocupare față de anul trecut. Există și administratori de pensiuni și hoteluri care au păstrat aceleași tarife ca și anul trecut.

Alții și-au adaptat oferta și au oferit cazare pentru patru zile în loc de cinci zile sau chiar și pentru o singură zi în perioada sărbătorilor de iarnă.

Dacă e să vorbim despre prețuri, ei bine, în Maramureș, un sejur de patru zile, cameră dublă, ar putea să ajungă la 4.600 de lei. În Bucovina există un interes crescut pentru petrecerea dintre ani, aici gradul de ocupare ar ajunge undeva pe la 90%.

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Tarifele ar putea să ajungă și ele până la 7.000 de lei pentru un sejur în Bucovina. În Poiana Brașov, de asemenea, ofertele sunt variate. Pentru trei zile, cameră dublă, de Crăciun, prețurile ar putea să pornească de la 5.200 de lei, iar pentru Revelion, tarifele ar putea să ajungă chiar și până la 11.000 de lei.

Bineînțeles, aceste prețuri variază în funcție de pachetul ales, de ce oferă el, de câte zile sunt incluse.

Așadar, dacă vreți să petreceți sărbătorile de iarnă departe de casă, puteți să începeți să studiați oferta turistică și asta pentru că locuri de cazare încă mai sunt.