Decizia "stupidă" de a lua banii de la Sănătate pentru a-i da la Apărare, criticată de asociaţiile de pacienţi

Mai multe asociaţii de pacienţi din ţară au trimis o poziţie publică către Nicuşor Dan, prin care atacă dur declaraţia preşedintelui, care a sugerat redirecţionarea fondurilor din sănătate şi educaţie către industria de apărare.

Concret, autorii susţin că utilizarea acestor fonduri ca sursă de finanţare este, citez, "nu doar teoretic stupidă, ci și profund iresponsabilă şi periculoasă". Iar asta pentru că România are deja un sistem medical subfinanţat, mult sub media europeană.

Cheltuielile curente pentru sănătate ale României reprezintă doar 5,7% din PIB

În mesajul transmis către preşedinte, asociaţiile susţin că ţara poate creşte cheltuielile pentru apărare la 2,5% din PIB fără să sacrifice sănătatea. Iar soluţiile propuse includ combaterea evaziunii fiscale, reevaluarea cheltuielilor ineficiente din alte domenii şi atragerea de fonduri europene.

În prezent, cheltuielile curente pentru sănătate ale României reprezintă doar 5,7% din PIB, iar, pe cap de locuitor, sunt mult sub media UE.

