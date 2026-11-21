Directorul adjunct al FMI pentru Europa, Helge Berger, a declarat că "urgenţa absolută" este reducerea deficitului bugetar al României. El a recomandat guvernului reducerea deficitului cu un punct procentual din PIB în 2027, într-un interviu pentru G4Media .

De asemenea, Helge Berger a calificat drept "remarcabil" efortul făcut de guvernul Bolojan pentru diminuarea deficitului şi a avertizat că BNR "trebuie să fie pregătită să majoreze dobânzile" din cauza presiunilor inflaţioniste.

Berger a subliniat că deficitul a scăzut cu 2,5 puncte procentuale din PIB în perioada 2025-2026 şi că, deşi încă nu avem cifrele bugetare finale pentru acest an, rezultatul este unul bun. Oficialul susţine că este esenţial ca procesul de consolidare fiscală să continue şi în anul viitor şi că speră să existe un semnal clar că guvernul este hotărât să o facă, având în vedere că pieţele financiare au o aversiune mai mare faţă de risc.

Oficialul FMI a făcut şi o recomandare pentru reducerea suplimentară a deficitului anul viitor. El recomandă o ajustare fiscală de aproximativ un punct procentual din PIB, astfel încât să aducă deficitul la circa 5% din PIB în 2027 sau mai jos, şi continuarea consolidării către ţinta de 3% din PIB în anii următori.