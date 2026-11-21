Încercau să descopere locul în care a trăit un sfânt englez din Evul Mediu timpuriu, când arheologii au găsit ceva mult mai vechi: rămășițele unui monument preistoric monumental, ascuns sub un sit asociat cu viața religioasă creștină. Descoperirea, făcută în apropiere de Crowland, în estul Angliei, scoate la iveală un loc destinat ceremoniilor, a cărui istorie se întinde pe parcursul a mii de ani.

Cercetătorii de la Universitatea Newcastle și Universitatea Sheffield au început săpăturile pentru a investiga viața lui Guthlac din Crowland, un pustnic care a murit în anul 714 și care a devenit ulterior un sfânt venerat. În schimb, lucrările arheologice de la Anchor Church Field au dezvăluit mai multe etape de ocupare a zonei, inclusiv unul dintre cele mai mari monumente preistorice de tip henge identificate în regiunea mlăștinoasă Fens, din estul Angliei.

Descoperirea a schimbat modul în care arheologii înțeleg istoria locului. Ceea ce părea inițial un sit asociat în principal cu activitatea religioasă medievală s-a dovedit a fi un spațiu important cu mult înainte de răspândirea creștinismului în regiune, scrie Futura Science.

În căutarea unui pustnic venerat ca sfânt

Guthlac s-a născut în jurul anului 675, într-o perioadă în care creștinismul începea să se consolideze în Anglia anglo-saxonă. Legat de regatul Mercia, el a renunțat la viața de războinic, a intrat într-o mănăstire și, în cele din urmă, s-a retras în zonele mlăștinoase din jurul orașului Crowland, unde a trăit ca pustnic.

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Viața sa este descrisă în texte latine, în special în Vita Sancti Guthlaci, o lucrare redactată la scurt timp după moartea sa. Deși își dorea singurătatea, Guthlac atrăgea vizitatori care veneau să îi ceară sfaturi. Reputația sa de om profund religios a continuat să crească după moartea sa, în anul 714.

Cu timpul, Guthlac a devenit o figură importantă în istoria religioasă a Angliei. Memoria sa a rămas strâns legată de Abația Crowland, iar mai multe biserici din Anglia medievală i-au fost dedicate.

Cu toate acestea, identificarea locului exact în care a trăit ca pustnic s-a dovedit dificilă. Arheologii au investigat, prin urmare, mai multe situri asociate cu tradițiile locale despre Guthlac și sora sa, Pega, care a fost, la rândul ei, cunoscută drept pustnică.

Unul dintre aceste locuri este Anchor Church Field, situat la nord-est de Crowland. Documentele istorice asociau de multă vreme zona cu prima comunitate religioasă, ceea ce a transformat-o într-un loc promițător pentru cercetări.

Începând din 2021, cercetătorii au efectuat săpături pentru a examina vestigiile medievale și pentru a înțelege mai bine legătura acestora cu tradițiile despre Guthlac.

Au fost descoperite fragmente de ceramică, obiecte din os prelucrat, bucăți de sticlă și urme ale unor clădiri care aparțineau unor etape diferite de ocupare medievală. Aceste descoperiri au demonstrat că zona a fost folosită în repetate rânduri, de-a lungul mai multor secole.

Un monument preistoric uriaș, ascuns sub pământ

Însă cea mai surprinzătoare descoperire se afla sub straturile medievale. Arheologii au identificat rămășițele unei structuri circulare din pământ, cu un diametru de aproximativ 75 de metri, înconjurată de un șanț lat de circa cinci metri.

Structura nu era o simplă movilă funerară sau un cerc format din pietre verticale. Forma și modul său de construcție au permis identificarea drept un henge, un tip de monument preistoric din pământ, asociat în general cu activități ceremoniale.

Potrivit cercetătorilor, monumentul a fost construit probabil în perioada neolitică sau la începutul Epocii Bronzului, ceea ce îl face considerabil mai vechi decât clădirile religioase medievale descoperite în apropiere.

Monumentul este deosebit de important datorită dimensiunilor sale. Deși structuri similare sunt cunoscute și în alte regiuni ale Marii Britanii, exemplarul de la Crowland se numără printre cele mai mari descoperite în zona Fens, din estul Angliei.

Alte peisaje preistorice monumentale, inclusiv cele din jurul celebrului Stonehenge, demonstrează modul în care comunitățile antice construiau spații ceremoniale extinse, cu ajutorul unor structuri din pământ, șanțuri și elemente amplasate după un plan bine stabilit.

La Anchor Church Field, cercetătorii au găsit și dovezi că monumentul a continuat să aibă o importanță deosebită mult timp după construirea sa. Un stâlp de lemn introdus într-un șanț parțial umplut a fost datat cu ajutorul metodei radiocarbonului în intervalul aproximativ 1502–1323 î.Hr.

Această datare nu stabilește momentul în care a fost construit inițial monumentul, dar indică faptul că oamenii îl foloseau sau îl modificau în Epoca Bronzului mijlociu.

Stâlpul ar fi putut face parte dintr-un cerc mai mare de structuri din lemn, deși săpăturile nu au oferit suficiente dovezi pentru a confirma această ipoteză.