Sean Cairncross, directorul responsabil de securitatea cibernetică de la Casa Albă, a fost înlăturat din funcţie, potrivit unei surse apropiate administraţiei americane, care a confirmat informaţia joi, relatează News.ro.

Directorul pentru securitate cibernetică al Casei Albe a fost demis. Trump l-ar fi considerat incompetent - Profimedia

Potrivit aceleiaşi surse, Donald Trump a susţinut pe deplin demiterea directorului pentru securitate cibernetică, considerat lipsit de competenţele necesare pentru a ocupa această funcţie.

Cairncross a condus, printre altele, discuţiile privind reglementarea modelelor de inteligenţă artificială (AI) din ce în ce mai performante.

Funcţia va fi asigurată interimar de Kirsten Davies, actuala directoare a departamentului de sisteme informatice (Chief Information Officer) din cadrul Secretariatului Apărării.

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Această reorganizare este prezentată ca o consolidare a echipei de securitate cibernetică a administraţiei Trump, alături de directorul naţional al serviciilor de informaţii, Jay Clayton, şi de consilierul pentru securitate naţională Marco Rubio, la scurt timp după ce, în ultimele zile, au avut loc o serie de incidente tehnice în Statele Unite.

Într-un mesaj publicat joi pe X, acesta din urmă a declarat că „se bucură să colaboreze” cu Kirsten Davies „pentru a consolida securitatea cibernetică a Statelor Unite”.