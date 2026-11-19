O fabrică din Rusia a luat o decizie neobişnuită pentru a marca lansarea unuia dintre cele mai aşteptate jocuri video din lume. Conducerea companiei le-a oferit angajaţilor o zi liberă pentru a putea juca GTA VI, lansat la 13 ani de la apariţia versiunii precedente. Muncitorii au fost invitaţi să lase munca deoparte şi să exploreze lumea virtuală din Vice City. Compania a avut însă şi un avertisment pentru cei care au ales să profite de ziua liberă.

"Fabricăm echipamente de realimentare, dezvoltăm staţii moderne de încărcare şi înţelegem importanţa reaprovizionării rezervelor de energie la timp. Acest lucru se aplică nu numai echipamentelor tehnice, ci şi persoanelor care le produc", au transmis reprezentanţii fabricii Benza printr-un comunicat de presă.

Serviciul de presă al companiei a adăugat că toţi angajaţii, indiferent de sex sau poziţie în cadrul fabricii, care doreau să petreacă ziua jucându-se, îşi pot "lăsa deoparte sarcinile de serviciu, pot opri maşinile, pot porni consolele şi pot începe să exploreze lumea virtuală a Vice City", un oraş fictiv în care are loc povestea jocului.

Compania le-a urat angajaţilor săi odihnă plăcută şi le-a reamintit că "furtul de maşini şi încălcarea regulilor de circulaţie este un lucru bun doar în universul GTA", scrie Agerpres.

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Benza este o fabrică situată în oraşul Penza, la aproximativ 640 de kilometri sud-est de Moscova. Compania produce echipamente de distribuire a combustibilului.

După o aşteptare de treisprezece ani, GTA VI, a șasea ediţie din saga de jocuri video "Grand Theft Auto" care a început în 1997 şi a vândut sute de milioane de unităţi - cel mai scump şi mai bine cotat joc video dezvoltat vreodată -, a fost lansat joi, la 13 ani după predecesorul său.

Jocul video "Grand Theft Auto" a generat venituri estimate la 1,65 miliarde de dolari cu o zi înainte de lansare, potrivit firmei de analiză Sensor Tower.

Firma estimează că au fost vândute aproximativ 17,07 milioane de unităţi ale jocului. Dintre acestea, 75% sunt pentru versiunea PlayStation şi 25% pentru versiunea Xbox.