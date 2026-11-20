Autoritățile poloneze anunță că obiectul prăbușit la 45 de kilometri de granița cu Ucraina era o rachetă cu reacţie. Trei obiecte suspecte ar fi pătruns în spațiul aerian al Poloniei în timpul atacului masiv lansat de Rusia asupra Ucrainei: două rachete și o dronă cu reacție.

UPDATE 12:40 Obiectul prăbuşit în satul de lângă graniţa cu Ucraina este o rachetă cu reacţie, anunţă autorităţile poloneze.

La ora 7:07, armata poloneză a anunțat că un obiect zburător neidentificat ar fi încălcat spaţiul aerian al Poloniei. O echipă a fost trimisă în districtul Bilgoraj, din sud-estul țării, după ce localnicii au anunțat că obiectul a căzut în apropierea satului Chmielek.

Momentul în care obiectul misterios se prăbuşeşte

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"Radarele au indicat că incidentul s-ar fi putut produce după ora 6:30. Acum verificăm înregistrările. Este posibil ca spațiul nostru aerian să fi fost încălcat. Investigăm situația", a declarat Jacek Goryszewski, purtătorul de cuvânt al Comandamentului Operațional, pentru postul TVN24. "În acest moment nu există niciun pericol din aer. Echipele de intervenție sunt la fața locului", a transmis șeful guvernului de la Varșovia, Donald Tusk.

Obiectul căzut pe câmp a luat foc

Obiectul suspect a căzut pe un câmp din localitatea Lipowiec, în comuna Ksiezpol și a luat foc. Deocamdată, autoritățile nu au stabilit dacă este vorba despre o rachetă de croazieră Kh-101 sau o dronă cu reacție, a declarat locotenent-colonelul Jacek Goryszewski, purtătorul de cuvânt al Comandamentului Operațional al Forțelor Armate. Autoritățile investighează în prezent descoperiri suspecte în trei locații diferite de pe teritoriul țării.

Avioanele militare ridicate de la sol

Purtătorul de cuvânt al Comandamentului Operațional a declarat că avioane poloneze și ale aliaților au zburat pe tot parcursul nopții, monitorizând situația și fiind pregătite să intervină.

Activitatea aeroportului Rzeszow a fost suspendată din cauza operațiunilor aviației militare. Pentru prima dată, a fost evacuat și turnul de control al aeroportului, a anunțat ministrul Infrastructurii, Dariusz Klimczak. Nouă persoane au fost duse într-un adăpost de urgență.

Centrul pentru Securitatea Guvernului a emis, în cursul dimineții, o alertă pentru 20 de districte din regiunile Lublin și Podkarpackie. Avertizarea a fost oprită la scurt timp după ora 7:30. Între timp, și misiunile avioanelor militare în spațiul aerian al Poloniei s-au încheiat.

Rusia a atacat puternic Ucraina: 3 poduri din Kiev, lovite

Noaptea trecută, Rusia a atacat puternic Ucraina cu zeci de rachete balistice şi drone. Sunt cel puţin trei morţi şi trei poduri importante avariate la Kiev. Lovitura vine la o zi după ce Vladimir Putin a ameninţat cu represalii pentru avarierea podului Kerci, care leagă Peninsula Crimeea, anexată ilegal de Rusia.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunţat ruşii au lovit trei poduri din Kiev. "În urma atacului (cu rachete) balistice împotriva capitalei, podul Podisko-Voskresenski a fost avariat. Circulaţia de pe malul drept (al Niprului) spre malul stâng este în prezent închisă. Podul Darniţki a fost de asemenea avariat", a indicat primarul Kliciko pe contul său de Telegram. Podul Pivdeni (de Sud) a fost lovit din nou, a adăugat el, fără să precizeze dacă acesta a suferit daune.

Presa ucraineană a relatat despre numeroase tiruri cu rachete balistice şi în alte regiuni ale ţării, în special în Poltava şi Sumî (nord-est), precum şi tiruri cu rachete de croazieră lansate din Marea Neagră.

Ministerul rus al Apărării a anunţat azi că forţele armate ale Rusiei au efectuat "lovituri masive, utilizând arme de precizie terestre, navale şi aeriene, precum şi drone". "Atacurile au vizat întreprinderi ale complexului militaro-industrial ucrainean şi terminale de depozitare implicate în producţia şi stocarea de rachete de croazieră şi drone cu rază lungă şi medie de acţiune; infrastructuri energetice şi de transport în oraşul Kiev" şi în alte regiuni, a subliniat ministerul pe Telegram, adăugând că pentru desfăşurarea acestor operaţiuni au fost utilizate şi nave.