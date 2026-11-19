O propunere venită din partea unui oficial al administraţiei Trump a provocat stupoare în Guyana. Potrivit Reuters, un reprezentant al Washingtonului le-ar fi sugerat autorităţilor să cedeze Venezuelei o parte din regiunea Essequibo, un teritoriu bogat în resurse naturale, care reprezintă aproximativ două treimi din suprafaţa ţării. Discuţiile ar fi fost autorizate de Casa Albă, însă Departamentul de Stat american susţine că poziţia SUA privind graniţele dintre cele două state nu s-a schimbat.

Venezuela revendică de mult timp regiunea Essequibo, un teritoriu din Guyana bogat în aur, diamante şi bauxită, însă SUA, la fel ca aproape toate celelalte ţări ale lumii, recunosc faptul că acesta aparţine Guyanei, relatează Reuters.

SUA ar fi propus ca Venezuela să preia controlul asupra unei părţi din Essequibo

Jeremy Lewin, şeful departamentului de planificare a politicilor din cadrul Departamentului de Stat al SUA, i-a transmis ministrului de externe al Guyanei, Robert Persaud, în timpul unei întâlniri desfăşurate în septembrie la Washington, că el ar putea media negocieri teritoriale cu preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a precizat una dintre surse.

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Alte două persoane au declarat că Lewin, o figură importantă numită de Trump, care a părăsit Departamentul de Stat la sfârşitul lunii octombrie, a avansat ideea ca Venezuela să preia controlul parţial asupra regiunii Essequibo, care cuprinde două treimi din teritoriul Guyanei, în partea vestică.

Discuţiile privind regiunea Essequibo, autorizate de Casa Albă

Într-un interviu acordat agenţiei Reuters, Lewin a afirmat că a purtat discuţii "preliminare" cu reprezentanţii Guyanei şi ai Venezuelei pe marginea disputei teritoriale dintre cele două state. El a precizat că aceste discuţii au avut loc după ce, în luna mai, Rodriguez i-a adresat o scrisoare preşedintelui american Donald Trump, solicitând medierea SUA pentru a facilita negocieri directe cu Guyana privind statutul teritoriului respectiv.

Potrivit lui Lewin, Rodriguez a ridicat problema în mod direct şi în discuţiile cu el, în cadrul unei întâlniri care a avut loc la Caracas în iulie. Lewin a adăugat că aceste conversaţii au fost pe deplin coordonate şi autorizate de Casa Albă.

Acest episod scoate în evidenţă aprofundarea relaţiilor dintre administraţia Trump şi guvernul condus de Rodriguez care, în urma unei operaţiuni americane ce a condus la înlăturarea şi reţinerea fostului preşedinte Nicolas Maduro la începutul acestui an, a deschis larg porţile unei implicări mai mari a SUA în afacerile interne ale ţării.

Reacţia Guyanei la propunerea administraţiei Trump

În Guyana, sugestia lui Lewin i-a uluit pe oficiali, care au afirmat în repetate rânduri că statutul regiunii Essequibo nu este negociabil, au declarat pentru Reuters sursele citate.

Solicitat să comenteze, un oficial al Departamentului de Stat al SUA a declarat într-un răspuns transmis prin email că departamentul "primeşte zilnic, din partea unor actori externi, diferite idei şi opţiuni de politică externă", însă poziţia sa cu privire la frontiera dintre Venezuela şi Guyana nu s-a schimbat.