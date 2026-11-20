Acțiunile companiilor tehnologice din întreaga lume au înregistrat scăderi vineri, după ce listarea spectaculoasă la bursă a Anthropic nu a reușit să revigoreze interesul investitorilor pentru inteligența artificială, sector care propulsase piețele bursiere la niveluri record la începutul acestui an, potrivit Financial Times.

Deși a dat lovitura la bursă, Anthropic nu a reușit să oprească scăderea acțiunilor din AI. Analiză FT - Profimedia

Indicele Kospi din Coreea de Sud, puternic influențat de sectorul tehnologic, și indicele japonez Nikkei 225 au înregistrat cele mai mari scăderi din Asia, ambele pierzând peste 5%. În Europa, indicele Stoxx Europe 600 a coborât cu 0,7%, în timp ce acțiunile ASML, cel mai mare producător mondial de echipamente pentru fabricarea semiconductorilor, au scăzut cu aproape 5%.

Valul de vânzări de pe piețele asiatice și europene a urmat scăderilor înregistrate peste noapte pe Wall Street, unde indicele Nasdaq 100 a închis cu 2,2% mai jos, chiar dacă acțiunile Anthropic, compania care dezvoltă Claude, au crescut cu 17% în prima zi de tranzacționare. Listarea Anthropic fusese prezentată drept un moment de referință pentru sectorul tehnologic, oferindu-le investitorilor oportunitatea de a investi într-una dintre cele mai importante companii din lume care dezvoltă această tehnologie.

În ciuda debutului solid al companiei din Silicon Valley, analiștii și investitorii au declarat că acesta nu a fost suficient pentru a risipi temerile tot mai mari privind sustenabilitatea boomului inteligenței artificiale. "În mod normal, cele mai mari oferte publice inițiale au loc atunci când piața se află la apogeu, nu la minim", a declarat Hao Hong, director de investiții la Lotus Asset Management.

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Contractele futures indicau o nouă scădere de 1% a indicelui Nasdaq la deschiderea bursei americane de vineri. Acțiunile Anthropic au pierdut aproape 5% în tranzacțiile de după închiderea ședinței bursiere.

În Coreea de Sud, acțiunile Samsung Electronics și SK Hynix, producători de cipuri de memorie utilizate în centrele de date pentru inteligență artificială, au scăzut ambele cu peste 5%. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), cel mai mare producător de cipuri pe bază de contract din lume, a înregistrat un declin de peste 4%.

Cea mai slabă săptămână pentru bursa din Taiwan din 1991

Principalul indice bursier din Taiwan a avut cea mai slabă săptămână din 1991, după ce a pierdut aproape 18% și peste 500 de miliarde de dolari din capitalizarea bursieră. Anthropic a mers mai departe cu oferta sa publică inițială, în ciuda slăbiciunii recente a acțiunilor tehnologice, care a determinat scăderea indicelui Nasdaq față de cel mai recent maxim istoric, atins la începutul lunii octombrie.

Albert Saporta, directorul general al grupului GAM Holding, companie de administrare a activelor, a remarcat că oferta publică inițială a Anthropic a fost "evaluată la un nivel cu 25% mai mic decât evaluările de acum câteva săptămâni". "Acest val monstruos de cheltuieli de capital, în condițiile în care nimeni nu are o imagine clară asupra randamentului investițiilor, începe să se destrame", a declarat el.

Investitorii se tem că boomul inteligenței artificiale nu este sustenabil

John Woods, director de investiții pentru Asia la Lombard Odier, a afirmat că scăderile de pe piețele asiatice arată că investitorii își mută atenția de la furnizorii de hardware, precum producătorii de cipuri, către dezvoltatorii de software bazat pe inteligență artificială, precum Anthropic. "Oferta publică inițială a Anthropic a fost destul de solidă", a declarat el. "Scăderea piețelor asiatice arată că investițiile în AI intră într-o etapă de maturizare."

Declinul burselor asiatice reprezintă o inversare bruscă de tendință pentru unele dintre piețele care au avut cele mai bune performanțe din lume de la începutul anului 2025. Plecarea fără prea multe ceremonii a lui Jensen Huang de la Nvidia și perspectiva înăspririi restricțiilor americane privind exporturile de cipuri afectaseră deja încrederea investitorilor în producătorii de semiconductori din regiune, care joacă un rol esențial în dezvoltarea infrastructurii globale de centre de date pentru inteligență artificială.

"Aceste investiții au fost foarte concentrate și s-au bazat într-o măsură foarte mare pe efectul de levier", a declarat Ecaterina Bigos, strateg senior pentru piețe la BNP Paribas Asset Management. "În acest moment, investitorii își reduc expunerile finanțate prin îndatorare oriunde pot."