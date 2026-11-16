Banca Europeană de Investiţii (BEI) anunţă, luni, că acordă o primă tranşă de finanţare în valoare de 400 de milioane de euro pentru retehnologizarea Unităţii 1 a centralei nucleare de la Cernavodă din România. Împrumutul acordat operatorului centralei, Nuclearelectrica, reprezintă jumătate din finanţarea de 800 de milioane de euro planificată de BEI pentru proiectul de prelungire cu 30 de ani a duratei de viaţă în exploatarea Unităţii 1.

România primeşte 400 mil. € de la BEI pentru modernizarea reactorului 1 de la Cernavodă. Când încep lucrările - Hepta

"Banca Europeană de Investiţii (BEI) deblochează jumătate din finanţarea planificată, în valoare de 800 de milioane de euro, pentru retehnologizarea şi prelungirea duratei de viaţă în exploatare a unui reactor de la centrala nucleară de la Cernavodă din România. BEI acordă o primă tranşă de finanţare în valoare de 400 de milioane de euro operatorului centralei, Nuclearelectrica, pentru înlocuirea componentelor şi modernizarea sistemelor Unităţii 1", a transmis luni, BEI, într-un comunicat de presă, potrivit News.ro.

Instituţia bancară precizează că centrala nucleară de la Cernavodă, situată în sud-estul României, în apropierea litoralului Mării Negre, dispune de două unităţi care asigură împreună aproximativ 20% din producţia de energie electrică a ţării. "Prelungirea duratei de viaţă a Unităţii 1 va contribui la menţinerea producţiei interne de energie, la consolidarea securităţii energetice şi la susţinerea tranziţiei României către un sistem energetic cu emisii mai scăzute de carbon. Obiectivul proiectului este prelungirea cu 30 de ani a duratei de viaţă în exploatare a Unităţii 1, sub rezerva respectării cerinţelor de reglementare. Lucrările de retehnologizare sunt programate să înceapă în 2027 şi să dureze trei ani", se mai arată în comunicat.

Vicepreşedintele BEI, Ioannis Tsakiris, a transmis că retehnologizarea Unităţii 1 de la Cernavodă va contribui la asigurarea unei aprovizionări stabile cu energie electrică la preţuri accesibile şi cu emisii scăzute de carbon pentru milioane de consumatori".

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"Această investiţie emblematică demonstrează angajamentul nostru pe termen lung de a sprijini securitatea energetică, competitivitatea economică şi creşterea durabilă a României", a declarat vicepreşedintele BEI, Ioannis Tsakiris.

Valoarea totală a investiţiei se ridică la 3,1 miliarde de euro. Alte surse de finanţare sunt în curs de negociere cu diverse agenţii de credit pentru export, bănci comerciale, instituţii financiare internaţionale şi cu însăşi Nuclearelectrica.

"Retehnologizarea Unităţii 1 reprezintă o investiţie strategică în securitatea energetică a României, asigurând o aprovizionare fiabilă cu energie electrică cu emisii scăzute de carbon pentru deceniile următoare", a declarat Mihai Gioară, directorul general al Nuclearelectrica.

Împrumutul BEI, cu o scadenţă de până la 22 de ani, contribuie la îndeplinirea obiectivelor Uniunii Europene privind consolidarea securităţii energetice, combaterea schimbărilor climatice şi dezvoltarea infrastructurii strategice. Consiliul de administraţie al BEI a aprobat în iulie 2026 alocarea unei finanţări de 800 de milioane de euro pentru Unitatea 1 a centralei nucleare de la Cernavodă.