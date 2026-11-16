Preţul unui bitcoin astăzi, luni 16 noiembrie 2026

Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, luni, 16 noiembrie 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere, faţă de nivelul atins la sfârşitul săptămânii trecute, moneda virtuală fiind cotată la momentul actual la 58.178 euro sau 64.095 dolari, chiar dacă, în ultimele ore, a atins vârfuri de 59.623 euro sau 65.642 dolari.

Nivelul atins la momentul actual este cu mult sub nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 68.076 euro sau 75.253 dolari.