Este anul disponibilizărilor la Dacia. Compania va renunţa la 1.200 din cei zece mii de angajaţi, estimează sindicatul de la Mioveni. Motivele ţin de scăderea producţiei. Tot mai multe modele Dacia vor fi construite în străinătate, unde sunt costuri mai mici cu forţa de muncă şi mai ales cu energia. Vremuri grele vin şi la Azomureş, unde 2.500 de angajaţi ar putea rămâne pe drumuri curând.

Pentru prima dată în ultimii 20 de ani, Dacia frânează producţia de la Mioveni.

Dacă anul trecut se fabricau aproape 1.400 de maşini pe zi, în prezent norma se opreşte la 1.160. În aceste condiţii, conducerea se gândeşte să renunţe la o parte din cei 10.000 de angajaţi.

"Estimările arată că pe parcursul acestui an vor fi impactate circa 1.200 de persoane. România a pierdut în competitivitate datorită creşterii preţului la energie, care este un preţ dublu faţă de vest", a declarat Viorel Ungureanu, liderul Sindicatului Autoturisme Dacia.

Articolul continuă după reclamă

La Mioveni se mai asamblează, în prezent, doar modelele Duster şi Bigster. Logan, Sandero şi Jogger se fabrică în Maroc, iar noul model Striker va fi produs în Turcia.

În ţară, conducerea Dacia mizează pe robotizare pentru a ţine costurile jos. Pentru 700 de muncitori, angajaţi pe perioadă determinată, nu se va mai face reînoirea contractului. Altora li s-a propus plecarea voluntară, caz în care vor primi salarii compensatorii între 25.000 şi 240.000 de lei net. În premieră, uzina va înceta producţia timp de o săptămână, de Paşte.

"Este o măsură de echilibru care ne permite să ajustăm temporar producţia, fără a lua decizii mai dure asupra locurilor de muncă", a mai spus Viorel Ungureanu.

Scăderea producţiei de la Mioveni afectează automat şi furnizorii de piese pentru Dacia. Care ar putea fi forţaţi la rândul lor să renunţe la angajaţi.

"Odată cu scăderea volumelor şi cu ce se anunţă la nivel de măsuri de reducere a activităţii a partenerilor sau a clienţilor, vom fi forţaţi, probabil, să facem lucrul acesta", a precizat Robert Zisu, produc[tor de componente plastice.

Disponibilizări sunt anunţate şi la Azomureş. Conducerea a notificat sindicatul că a declanşat un plan de concedieri colective care va afecta aproximativ 2.500 de angajaţi. Cel mai mare combinat de îngrăşăminte chimice din România a plasat deja în şomaj tehnic 600 de salariaţi, la începutul anului.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi întâmpinat probleme din cauza buletinelor electronice? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰