Atenţie, se închid uşile! Iar cine nu şi-a cumpărat încă abonamente pe jumătate de an sau pe un an întreg să facă economie, va călători mai scump prin subteran. Preţul unei cartele cu două călătorii va fi de 14 lei de la 1 mai. Abonamentele vor fi cu câteva sute de lei mai scumpe. Metrorex spera că va creşte astfel încasările din bilete, dar momentan nu a reuşit decât să vândă... în ultimele două săptămâni, de 12 ori mai multe abonamente pe termen lung decât anul trecut în aceeaşi perioadă.

5 lei călătoria? De la 1 mai, acest preţ va deveni istorie. Ca să intraţi la metrou va trebui să plătiţi 7 lei. Preturile vor creşte in lant. Un abonament pe o lună va costa 140 de lei, unul pentru 6 luni, 700 de lei iar cel pentru un an intreg va ajunge la 1.300 de lei. Călătorii care vor să resimtă mai târziu această scumpire, în buzunar, îşi pot cumpăra acum abonamente pe termen lung la pretul nemajorat.

Numărul abonamentelor pentru 6 sau 12 luni a explodat. De la anunţul că biletul se va scumpi, în doar două săptămâni bucureştenii au cumpărat de 12 ori mai multe abonamente anuale faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Numărul abonamentelor de 6 luni a crescut şi el, de 4 ori. Cum toate se scumpesc, călătorii se plâng că noile tarife nu fac decât să pună şi mai multă presiune pe bugetul fiecăruia.

Ministerul Transporturilor transmite că majorarea nu se va vedea în investiţii. Ultima oară, preţul unei călătorii crescuse în ianuarie 2025, de la 3 la 5 lei. De la 1 mai creşte din nou, din cauză că şi energia este mai scumpă. "Veniturile proprii din vânzarea de bilete au scăzut. La energie avem o creştere de 160% din 2025 până astăzi. Energia fiind o componenta importantă în costul călătoriei de metrou. În momentul de faţă această ajustare echilibrează componenta de venituri proprii, deocamdată insuficientă pt a atinge un prag de rentabilitate", a declarat Ionuţ Savoiu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.

Sunt însă şi voci care spun că Metrorex şi-ar putea acoperi găurile din buget prin alte metode. "Această creştere vine totuşi într-un moment în care calitatea serviciului prestat este în continuă scădere. O potenţială sursă de venit pe care Metrorex nu o mai fructifică de peste zece ani de zile este publicitatea în staţii. Remarcăm că pereţii staţiilor de metrou, mii de metri pătraţi pentru care toate companiile de publicitate s-ar bate, sunt în prezent goi", a declarat Alexandru Tufan, Asociaţia Metrou Uşor. În curând, şi transportul public din Bucureşti ar putea să se scumpească. Municipalitatea are în plan să majoreze preţul unei călătorii cu mijloacele de transport STB de la 3 la 5 lei.

