Directorul general OMV, Alfred Stern, a iscat discuţii aprinse după ce a declarat în presa din Austria că - pe fondul unei crize a carburanţilor - ar fi ideal ca unii şoferi să îşi lase maşinile acasă. "Conduceţi mai puţin", a spus Stern.

"El s-a dus azi cu metroul la birou?!". Răspunsul unui fost ministru al Energiei pentru şeful OMV

Declaraţia lui Alfred Stern nu a rămas mult fără răspuns. Într-o declaraţie oferită Observator, Răzvan Nicolescu, fost ministru al Energiei şi fost preşedinte al Agenției Europene de Reglementare în Energie, a declarat că Stern ar fi trebuit să abordeze altfel problema. Mai puţin alarmist. Nu e nevoie să trecem cu toţii la trotinetă sau căruţă, spune el.

Ce a declarat Alfred Stern

Directorul general al OMV, Alfred Stern, a intervenit în presa austriacă, după discuțiile despre criza petrolului și creșterea de prețuri a combustibilului. Presa de la Viena susține că Stern are și "propuneri pragmatice" despre cum ar trebui să se comporte consumatorii.

Articolul continuă după reclamă

Într-un interviu acordat emisiunii "Journal zu Gast", directorul general al OMV, Alfred Stern, a respins acuzațiile că firma pe care o conduce profită de pe urma actualei crize. De la începutul conflictului din Iran, prețurile combustibililor în Austria au crescut vertiginos. Motorina costă deja peste 1,90 euro pe litru la unele benzinării.

Răspunsul lui Răzvan Nicolescu, fost ministru al Energiei

"Chiar ar fi interesant dacă şeful OMV a fost astăzi la întâlnire cu metroul sau cu maşina. Şefii companiilor au o responsabilitate importantă, rolul lor e mai mult să găsească soluţii în situaţii complicate decât să sperie oamenii. Nu trebuie să privim pasivi la ce se întâmplă, dar nici nu trebuie să ne alarmăm că de mâine trebuie să mergem doar pe jos sau cu trotineta, cu căruţa. Orice comunicare care iese în decor poate să agraveze anumite tentaţii de a creşte preţurile", a spus Răzvan Nicolescu, fost ministru al Energiei şi preşedinte al Agenției Europene de Reglementare în Energie.

Lucia Cujbă Like În spatele cifrelor reci, suntem noi și banii noștri. Ele dau nuanță și rigoare, perspective și context. Cum muncim, cum cheltuim, cum trăim? Care e valoarea banilor și cât ne costă să fim români? ➜

Întrebarea zilei Consideraţi justificată boicotarea simulării de către profesori? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰