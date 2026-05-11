Ştefan Doyle, românul adoptat în Irlanda la începutul anilor '90 şi care şi-a reîntâlnit familia din Satu-Mare, în cadrul demersului Observator "Scris în ADN" a fost diagnosticat la câteva luni de la reîntâlnire cu scleroză multiplă, o boală care l-a ţinut departe de scenă timp de mai bine de un an. S-a întors acum în România unde are de gând de susţină un concert pentru lupta împotriva acestei maladii.

Incredibila poveste a lui Ștefan Doyle, tânărul care s-a întors pe scenă în ciuda luptei cu scleroza

Ştefan Doyle, românul a cărui poveste a smuls lacrimi în cadrul campaniei Observator "Scris în ADN", vorbește acum despre curajul de-a merge mai departe în ciuda unei maladii extrem de grele - scleroza multiplă. Stefan a ajuns la Bucureşi la invitaţia Casei Regale şi a transmis un mesaj pentru Observator.

"A fost un Iad. A fost atât de dificil. Da, sunt acum în cărucior cu rotile, nu pot merge, dar nu înseamnă că nu pot încânta publicul. Tot ce vreau să fac este să mă întorc, să fiu prezent din nou în București și în România. Și vreau să arăt tuturor care au aceastp boală că dacă eu pot face asta, atunci oricine poate. Așa că, pe scurt...m-am întors", a spus Stefan Doyle.