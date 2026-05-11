Incredibila poveste a lui Ștefan Doyle, tânărul care s-a întors pe scenă în ciuda luptei cu scleroza

Ştefan Doyle, românul adoptat în Irlanda la începutul anilor '90 şi care şi-a reîntâlnit familia din Satu-Mare, în cadrul demersului Observator "Scris în ADN" a fost diagnosticat la câteva luni de la reîntâlnire cu scleroză multiplă, o boală care l-a ţinut departe de scenă timp de mai bine de un an. S-a întors acum în România unde are de gând de susţină un concert pentru lupta împotriva acestei maladii.

de Maria Rohnean

la 11.05.2026 , 16:40
Incredibila poveste a lui Ștefan Doyle, tânărul care s-a întors pe scenă în ciuda luptei cu scleroza Incredibila poveste a lui Ștefan Doyle, tânărul care s-a întors pe scenă în ciuda luptei cu scleroza Galerie (2)
Google News ObservatorNews.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Ştefan Doyle, românul a cărui poveste a smuls lacrimi în cadrul campaniei Observator "Scris în ADN", vorbește acum despre curajul de-a merge mai departe în ciuda unei maladii extrem de grele - scleroza multiplă. Stefan a ajuns la Bucureşi la invitaţia Casei Regale şi a transmis un mesaj pentru Observator.

"A fost un Iad. A fost atât de dificil. Da, sunt acum în cărucior cu rotile, nu pot merge, dar nu înseamnă că nu pot încânta publicul. Tot ce vreau să fac este să mă întorc, să fiu prezent din nou în București și în România. Și vreau să arăt tuturor care au aceastp boală că dacă eu pot face asta, atunci oricine poate. Așa că, pe scurt...m-am întors", a spus Stefan Doyle.

Incredibila poveste a lui Ștefan Doyle, tânărul care s-a întors pe scenă în ciuda luptei cu scleroza

Articolul continuă după reclamă

Cum și-a regăsit Ștefan Doyle familia

A fost nevoie de 35 de ani ca să îşi poată îmbrăţişa mama pentru prima dată. Şi să afle, că de fapt, nu ea l-a dat spre adopţie, ci alţii l-au smuls din braţele ei şi l-au vândut ca la târg. Ar putea fi scenariul unui film. Dar e o poveste adevărată, petrecută în România anilor '90. Maria Rohnean l-a găsit pe "irlandezul" Ștefan Doyle când își căuta familia. Avea un buletin și un gând de care era și nu era sigur: acela că acasă este în România. Ștefan, care a urcat și pe scena X-Factor, a reușit să își găsească familia la Satu Mare.

Materialul complet cu Ștefan Doyle din campania "Scris în ADN" este AICI.

Maria Rohnean
Maria Rohnean Like

„Jurnalismul e un mod de viaţă!” Este principiul după care mi-am ghidat activitatea de reporter şi pe care caut să-l transmit şi mai tinerilor mei colegi pe care am ajuns să-i coordonez.

stefan doyle xfactor scris in adn scleroza multipla
Înapoi la Homepage
Pensia umilitoare pe care o încasează românul celebru care e maior în rezervă: “Mi-e şi ruşine să zic cât iau”
Pensia umilitoare pe care o încasează românul celebru care e maior în rezervă: &#8220;Mi-e şi ruşine să zic cât iau&#8221;
Președintele FIFA va livra personal hot dogi deținătorilor biletelor de 2 milioane de dolari pentru Campionatul Mondial 2026
Președintele FIFA va livra personal hot dogi deținătorilor biletelor de 2 milioane de dolari pentru Campionatul Mondial 2026
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
De ce casele de pe insulele grecești sunt vopsite în alb și albastru: ce rol au jucat epidemia de holeră și dictatura militară
De ce casele de pe insulele grecești sunt vopsite în alb și albastru: ce rol au jucat epidemia de holeră și dictatura militară
Doi foști concurenți de la Insula Iubirii, sezonul 9, vor deveni părinți! Cum au anunțat sarcina
Doi foști concurenți de la Insula Iubirii, sezonul 9, vor deveni părinți! Cum au anunțat sarcina
Comentarii


Întrebarea zilei
Mai este "Noua Casă" o soluție reală pentru tineri?
Observator » Ştiri sociale » Incredibila poveste a lui Ștefan Doyle, tânărul care s-a întors pe scenă în ciuda luptei cu scleroza
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.