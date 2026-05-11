O româncă din Italia şi-a ucis soţul cu 24 de ani mai în vârstă. Monica l-a lovit cu o ramă de tablou

O româncă din Italia a fost arestată pentru agresarea și uciderea partenerului său, cu 24 de ani mai în vârstă. Monica Belciug l-a lovit în cap pe Alberto Pacetti cu o ramă de tablou şi un umeraş.

Incidentul a avut loc în Roma, în luna aprilie a anului trecut. Românca și-a bătut și ucis partenerul în vârstă de 60 de ani.

Asta s-a întâmplat în Primavalle, în casa în care cei doi locuiau împreună, la sfârșitul lunii aprilie a anului trecut, când, în timpul unei certuri violente, Monica, în vârstă de 36 de ani, şi-a lovit în față partenerul cu o ramă de tablou și un umeraș, ucigându-l, scrie Fan Page.

Şi-a ucis soţul cu o ramă de tablou

Articolul continuă după reclamă

Alarma a fost declanșată imediat după producerea incidentului: la fața locului au sosit personalul medical de urgență de la serviciul medical de urgență 118, care s-a grăbit spre bărbatul de șaizeci de ani, l-a urcat într-o ambulanță și s-a îndreptat spre Policlinica Agostino Gemelli. La scurt timp după sosirea la spital, bărbatul de șaizeci de ani și-a pierdut viața.

În urma anchetei, coordonată de procurorul adjunct Antonio Di Cicco din cadrul Parchetului din Roma, acesta a solicitat și a obținut o ordonanță de arestare preventivă pentru femeie.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰