Capitalele UE unde chiria depășește salariul minim. Care este situația în București

Povara chiriilor devine tot mai greu de suportat pentru angajații plătiți cu salariul minim în mai multe capitale europene, iar Bucureștiul se numără printre orașele în care venitul minim brut nu mai este suficient pentru a acoperi astfel de cheltuieli, arată o analiză Euronews realizată pe baza datelor ETUC și Eurostat.

Chiria și utilitățile reprezintă cea mai mare categorie de cheltuieli pentru gospodăriile europene. Potrivit celor mai recente date Eurostat, 23,6% din cheltuielile gospodăriilor din Uniunea Europeană merg către locuință, apă, electricitate, gaze și combustibil. În marile orașe europene, chiriile ocupă o pondere tot mai mare din bugetele populației.

Pentru angajații plătiți cu salariul minim, costul chiriei a devenit o povară uriașă, depășind în multe capitale europene nivelul veniturilor lunare. O analiză realizată de Confederația Europeană a Sindicatelor (ETUC), pe baza datelor europene, arată că prețul mediu al chiriei pentru un apartament cu două camere în majoritatea capitalele din UE este mai mare decât salariul minim brut.

Doar în cinci state UE, chiria scade sub salariu minim. Totuși, atât datele Eurostat, cât și analiza ETUC sunt calculate pe baza salariilor brute, ceea ce înseamnă că povara reală pentru angajați este și mai mare atunci când sunt luate în calcul veniturile nete.

Situația din Praga și Lisabona

În Praga, chiria medie ajunge la 1.710 euro, în timp ce salariul minim este de 924 de euro. Asta înseamnă că pentru închirierea unui apartament cu două camere este necesară o sumă echivalentă cu 185% din salariul minim. Lisabona ocupă locul al doilea, cu 168%. În Portugalia, salariul minim brut lunar echivalent este de 1.073 de euro, iar chiria medie în capitală este de 1.710 euro.

Ponderea chiriei în raport cu salariul minim brut depășește și pragul de 150% în Budapesta (159%), Bratislava (158%), Sofia (154%), Atena (153%) și Riga (151%). Cu alte cuvinte, angajații plătiți cu salariul minim ar trebui să își cheltuiască întregul venit pe chirie și tot nu ar avea suficienți bani pentru a acoperi costurile.

În Paris, de exemplu, chiria medie pentru un apartament cu două camere este de 2.523 de euro, în timp ce salariul minim în Franța este de 1.823 de euro. În Madrid, chiria medie este de 1.721 de euro, comparativ cu un salariu minim de 1.381 de euro.

În București, salariul minim brut echivalent pentru 2026 este de 795 de euro, în timp ce chiria medie pentru un apartament ajunge la 967 de euro. Astfel, costul chiriei reprezintă aproximativ 121,7% din salariul minim brut.

Bruxelles și Berlin, cele mai accesibile capitale

La polul opus, Bruxelles este capitala europeană în care chiria este cel mai ușor de suportat pentru angajații plătiți cu salariul minim. Salariul minim brut acoperă aproximativ 70% din costul chiriei. În Bruxelles, chiria medie pentru un apartament cu două camere este de 1.476 de euro, iar salariul minim ajunge la 2.112 euro.

Berlin se află pe locul al doilea, cu 76%. În Nicosia, chiria reprezintă 85% din salariul minim, în Luxemburg 87%, iar în Haga 96%.

"Costurile ridicate ale locuințelor și salariile mici împing oamenii spre sărăcie și economia spre recesiune", a declarat Esther Lynch, secretarul general al ETUC. "Diferența dintre nivelul chiriilor și salarii este complet nesustenabilă. Dacă adăugăm și creșterea costurilor la energie și alimente, oamenii ajung să se împrumute pentru necesitățile de bază și nu mai au aproape deloc venit disponibil pentru economii sau alte cheltuieli esențiale", a adăugat aceasta.

Chiriile, mai accesibile în afara capitalelor

Comparativ cu marile capitale, media la nivel național arată o situație ceva mai bună. În multe state, salariul minim brut este suficient pentru acoperirea chiriei. Totuși, costurile locuirii continuă să reprezinte o parte importantă din veniturile celor plătiți cu salariul minim.

În Polonia, salariul minim brut este de 1.139 de euro, iar chiria medie ajunge la 376 de euro. Franța se află într-o situație mai bună la nivel național, cu un salariu minim de 1.823 de euro și o chirie medie de 695 de euro. Și Grecia devine mai accesibilă în afara Atenei, unde salariul minim este de 1.027 de euro, iar chiria medie de 408 euro. În Spania, salariul minim este de 1.381 de euro, iar chiria medie la nivel național este de 660 de euro.

