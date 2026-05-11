Sorana Cîrstea, faţă în faţă cu Jelena Ostapenko în sferturile WTA de la Roma

Sorana Cîrstea şi-a aflat adversara din sferturile turneului WTA de la Roma. Românca o va întâlni pe Jelena Ostapenko, după ce letona a trecut fără emoţii de Anna Kalinskaia, scor 6-1, 6-2. Duelul se anunţă unul extrem de echilibrat, mai ales că cele două jucătoare s-au întâlnit deja de şapte ori în circuit, iar ultima confruntare i-a revenit Soranei, la începutul anului, la Brisbane.

de Redactia Observator

la 11.05.2026 , 17:35
Sorana Cîrstea, la turneul de tenis Italian Open de la Roma - Profimedia
Jucătoarea letonă de tenis Jelena Ostapenko, locul 36 mondial, s-a calificat în sferturi la turneul de la Roma, unde o va întâlni pe Sorana Cîrstea, potrivit News.ro.

Ostapenko a trecut în optimi de rusoaica Anna Kalinskaia, favorită 22, scor 6-1, 6-2, în 70 de minute.

În sferturi, Ostapenko o va întâlni pe Sorana Cîrstea, locul 27 WTA şi cap de serie 26.

Cele două sportive s-au mai întâlnit de 7 ori, letona a câştigat patru meciuri, iar sportiva din România impunându-se în trei.

Ultima întâlnire a avut loc în ianuarie, în turul doi la turneul de la Brisbane, când s-a impus Sorana, scor 6-2, 7-6 (5).

