Putin ar putea testa unitatea NATO printr-o incursiune limitată pe flancul estic. Când ar putea fi lansată

Vladimir Putin ar putea testa unitatea NATO printr-o incursiune limitată împotriva unui stat membru al alianţei în următorii 4 ani, avertizează un raport al serviciilor de informații americane, citat de The Wall Street Journal. Scenariile analizate merg de la atacuri cibernetice și operațiuni hibride până la o incursiune terestră de mică amploare pe flancul estic. Riscul general este considerat în creștere până în 2029. Scopul este să afle dacă NATO reacționează unitar și rapid sau dacă sunt diviziuni în interiorul alianței.

O dronă rusească a lovit un bloc din Galaţi, 29 mai 2026 - Profimedia

O nouă evaluare a serviciilor de informații americane avertizează că Vladimir Putin ar putea testa unitatea NATO, chiar şi începând din toamna aceasta, prin atacuri hibride de amploare, cibernetice sau sabotaje sau chiar printr-o incursiune militară limitată într-un stat de pe flancul estic.

SUA își schimbă evaluarea privind riscul unei provocări rusești

Concluzia serviciilor americane, publicată de The Wall Street Journal, reprezintă o schimbare faţă de evaluările de până acum ale americanilor, potrivit cărora Rusia ar evita să provoace NATO cât timp este implicată în războiul din Ucraina.

Articolul continuă după reclamă

Articolul publicat de WSJ este ilustrat cu o imagine de la explozia dronei ruseşti pe un bloc din Galaţi, în luna mai. Două persoane au fost rănite atunci iar ca răspuns România a doborât în iulie trei drone care ne-au încălcat spaţiul aerian.

Oficialii estimează acum că Putin ar putea chiar încerca, în următorii ani, o incursiune limitată asupra unui stat membru NATO.

Putin ar urmări să testeze solidaritatea dintre aliați

Scenariile luate în calcul merg de la atacuri cibernetice majore și operațiuni hibride până la o incursiune terestră de mică amploare pe flancul estic al Alianței, nu însă la o invazie pe scară largă.

Intervalul de timp analizat se întinde din această toamnă până în 2029. O incursiune terestră directă este considerată scenariul cel mai puțin probabil, însă riscul general este evaluat ca fiind în creștere.

Scopul ar fi divizarea Alianței și testarea Articolului 5 al NATO, care se referă la clauza de apărare reciprocă. Mai simplu spus, Putin şi-ar dori să arate că nu toate ţările NATO ar fi dispuse să confrunte Rusia în cazul unui atac asupra unui stat membru.

Putin s-ar simţi încolţit de atacurile urainene în Rusia

Vladimir Putin este considerat mai periculos atunci când se simte încolţit, iar progresele lente de pe câmpul de luptă și atacurile ucrainene în profunzimea Rusiei l-ar putea aduce în acest stadiu.