Cunoscuta cântăreaţă Carmen Şerban a ajuns cu maşina într-o groapă de aproximativ 3 metri adâncime, după ce asfaltul a cedat sub autoturismul său pe Bulevardul Eroilor din Capitală. Pe pagina sa de Facebook, artista a povestit că a scăpat ca prin minune, doar că maşina a avut de suferit.

Incidentul extrem de grav s-a întâmplat la doar câteva sute de metri de Palatul Cotroceni, într-o zonă aglomerată, mai ales în orele de vârf. Circulația a fost restricționată, iar echipele Apa Nova au intervenit de urgență pentru a remedia avaria.

Surparea a fost anunțată ieri, în jurul orei 16.30, după ce un șofer a trecut prin zonă și a observat craterul uriaș din asfalt. A sunat la 112, a anunțat autoritățile și, la scurt timp după acest apel, artista Carmen Șerban a postat pe rețelele sociale că a căzut cu mașina în groapa care era acolo, în mijlocul șoselei. Ei bine, angajații APA Nova au ajuns aici ieri, au semnalizat zona, iar polițiștii au restricționat traficul pe a doua bandă de circulație de pe fiecare sens.

Lucrările pentru astuparea gropii au început însă la mai bine de 15 ore de la momentul sesizării. Potrivit angajațiilor APA Nova, totul s-ar fi întâmplat după ce o țeavă de apă s-ar fi fisurat și, din cauza traficului ridicat de aici din zona, asfaltul a cedat.

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Reacţia Apa Nova

"Surparea a survenit în urma unei avarii la rețeaua de canalizare. Echipele Apa Nova București au intervenit în regim de urgență, prin punerea în siguranță a zonei și efectuarea lucrărilor necesare pentru refacerea porțiunii afectate.

În prezent, se lucrează la turnarea covorului asfaltic, intervenția fiind aproape de finalizare.

Pe durata intervenției, traficul rutier a fost restricționat temporar, fără a fi necesară întreruperea circulației mijloacelor de transport public", a transmis Apa Nova, la solicitarea Observator.