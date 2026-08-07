Întâi ne-am bucurat de beneficiile inteligenţei artificale, acum ne mai gândim puţin. Şi se gândesc şi autorităţile din Danemarca, după ce profesorii şi-au dat seama că elevii folosesc din ce în ce mai mult ChatGPT pentru a-şi face temele.

Dau două click-uri şi tema e gata, dar tocmai aceasta este problema. Nu mai sunt nevoiţi să-şi folosească memoria, imaginaţia, să aplice teoriile învăţate.

Dar pentru că e greu să spui ce e făcut de AI şi ce e creat de mintea generaţiei Z, profesorii au găsit soluţia: elevii vor fi nevoiţi să susţină oral anumite eseuri şi teste importante.

Mai mult, calculatoarele vor fi monitorizate în timpul examenelor şi se va pune un accent tot mai mare ca temele să fie scrise în clasă, sub supraveghere. Noile reguli îi vizează mai ales pe cei cu vârste între 16 şi 19 ani şi vor fi aplicate odată cu începerea noului an şcolar, săptămâna viitoare. Iată că şi ei au schimbări la început de an.