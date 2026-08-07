Un turist a fost la un pas de tragedie în această dimineaţă la Costineşti. Bărbatul a avut însă mare noroc. A fost găsit de salvatori în timpul unei alte intervenții și adus la mal, unde a primit primul ajutor. Incidentul îi determină din nou pe salvamari să le reamintească turiștilor cât de periculos poate fi scăldatul în mare, chiar și atunci când nu sunt arborate steaguri de avertizare.

Bărbatul se află în afara oicărui pericol, a fost stabilizat și transportat la Spitalul Municipal din Mangalia.

Turistul de aproximativ 40 de ani a fost văzut de salvamar dincolo de geamandură în timp ce se afla în dificultate. Înghițise apă și nu mai putea să înnoate. Salvatorii au intervenit rapid şi l-au adus la mal.

Acolo au intervenit și echipajele medicale de la SMURD care se aflau pe plajă cu o șenilată. I-au acordat îngrijirii medicale și l-au transportat la spital. Mai mult, se pare că turistul consumase și alcool până se aventureze în mare.

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Salvamarii vin cu recomandări: nu depășiți geamandurile, nu intrați în apă dacă ați consumat alcool și nu vă aventurați în larg, mai ales dacă nu sunteți buni notători. Și un alt sfat important, după expunerea prelungită la soare, turiștii ar trebui să intre treptat în apă și să evite șocul termic.

În Costinești este foarte aglomerat, atât în apă cât și uscat pe prosoape. Peste 150.000 de turiști sunt așteptați în acest weekend pe litoral.