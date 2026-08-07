Cursă contracronometru pe Dunăre. Scufundarea barjelor, amânată din motive de siguranță, se reia azi

Operaţiunile de scufundare a barjelor pentru a creşte debitul Dunării spre Centrala de la Cernavodă, care urma să se desfăşoare joi, au fost amânate pentru vineri, din motive de siguranţă, anunţă specialiştii de la Apele Române. Şi mai grav este că Dunărea a atins ieri un nou minim istoric, şi chiar dacă operaţiunea ar reuşi în cele din urmă, acesta ar fi un răgaz de puţin peste o săptămână.

"Operaţiunile de scufundare s-au amânat pentru mâine din condiţii de şiguranţă", au transmis, joi seară, reprezentanţii Administraţiei Naţionale "Apele Române". Potrivit sursei citate, toate echipele si barjele sunt pregătite.

Debitul Dunării la intrarea în țară are astăzi 1.400 mc/s

Ieri a fost finalizată încărcarea ultimei dintre cele patru barje care vor fi utilizate în cadrul intervenției de redirecționare a unei părți din debitul Dunării către Dunărea Veche. În urma analizelor tehnice desfășurate de specialiști, a fost stabilită soluția optimă de amplasare a acestora, astfel încât să fie maximizat efectul de redirecționare a curentului către brațul vechi al Dunării.

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Barjele au fost încărcate cu rocă astfel încât să atingă un pescaj de 1,9 metri și vor fi scufundate controlat, una câte una, prin inundarea camerelor etanșe, în condiții de maximă siguranță. Fiecare operațiune de scufundare este estimată să dureze între 3 și 4 ore.

Primele două barje vor fi amplasate la aproximativ 500 de metri de intrarea în brațul Bala, iar celelalte două vor fi poziționate în amonte, într-o configurație oblică față de direcția curentului, pentru a crea două praguri artificiale care să favorizeze redirecționarea unei părți din debit către brațul vechi al Dunării.

Obiectivul acestei intervenții este de a câștiga câțiva centimetri în plus ai nivelului apei în dreptul Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă și de a contribui la menținerea condițiilor hidrologice necesare în această perioadă caracterizată de debite extrem de scăzute.

Din punct de vedere hidrologic, situația rămâne dificilă. Debitul Dunării la intrarea în țară are astăzi de 1.400 mc/s (un nou minim istoric) și se va menține la această valoare pe parcursul întregii săptămâni, debitele intrând într-o perioadă de staționare, conform Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor.

La Cernavodă, nivelul Dunării a scăzut cu încă 2 cm față de ziua precedentă. În prezent, nivelul este de -220 cm, iar, potrivit prognozei reactualizate a Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, acesta este estimat să ajungă la -230 cm în data de 13 august. Acest lucru înseamnă că în 6 zile va scădea cu 10 cm pe zi, ceea ce înseamnă în medie cu 1-2 cm/zi.

Administrația Națională „Apele Române” monitorizează permanent evoluția situației hidrologice și, împreună cu toate instituțiile implicate, continuă implementarea măsurilor tehnice necesare pentru diminuarea efectelor generate de nivelurile excepțional de scăzute ale Dunării.

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De ce a fost schimbat amplasamentul barjelor

Operaţiunea de scufundare a celor patru barje a tot fost amânată în ultimele zile. Specialiştii de la Apele Române şi-au petrecut cea mai mare parte a zilei de ieri refăcând planurile.

Barajul format din cele patru barje trebuia montant la confluenţa dintre Dunărea Veche şi Braţul Bala. Însă din cauza curenţilor puternici, amplasamentul s-a schimbat. Două dintre ele vor fi scufundate cu 500 de metri în amonte faţă de locul ales iniţial. Celelate două ar trebui să fie scufundate, la 300 de metri distanţă de primele.

"Efectele vor fi puţin mai mici, dar vor fi. Asta este speranţa cea mai mare. Procedura va fi de pompare a apei în coferdamuri astfel încât să coboare barja uşor până la suprafaţa apei şi apoi se va trece la umplerea ei", a declarat Sorin Rîndașu, director adjunct Apele Române.

Procedeul nu îi convinge pe specialiştii independenţi. "Aceste barje trebuie să fie conectate, legate între ele. Că dacă nu sunt legate între ele, până ajung la fund ele sunt îndreptate pe linia de curgere şi în consecinţă nu mai realizează o oprire corespunzătoare", a explicat Adrian Bîlbă, doctor în ştiinţe.

Cursă contracronometru pe Dunăre

În paralel, autorităţile continuă să spargă stânca de pe malul Dunării pentru a devia cât mai mult cursul apei către Cernavodă. Reprezentanţii centralei nucleare spun că dacă soluţia barjelor nu funcţionează, unicul reactor activ va trebui închis în câteva zile. Chiar şi în cazul unui succes, închiderea este însă certă.

"Aceste măsuri sper eu să conducă la o creştere care să permită funcţionarea centralei nucleare încă câteva... 4 zile... Doamne, ajută", a declarat Sorin Rîndașu, director adjunct Apele Române.

Cota fluviului contină să scadă în dreptul centralei de la Cernavodă. "A scăzut cu doi centimetri. Această tendinţă de scădere este în fiecare zi, cu doi centimetri", a declarat Ana Maria Agiu, purtător de cuvânt Apele Române. Debitul Dunării la intrarea în ţară a ajuns ieri la 1.400 de metri cubi pe secundă, egalând minimul istoric din 1985.