Preţul unui bitcoin astăzi, vineri 7 august 2026

Vezi cât valorează un bitcoin astăzi, vineri, 7 august 2026. Află evoluția BTC și ce influențează cursul.

Ultimele cifre arată că valoarea monedei virtuale bitcoin este în scădere, faţă de nivelul atins în ziua precedentă, moneda virtuală fiind cotată la 64.369 dolari sau 55.878 euro, deşi în ultimele ore a atins chiar vârfuri de 64.902 dolari sau 56.341 euro.

Nivelul atins la momentul actual este, totuşi, peste nivelul atins în urmă cu o săptămână, când moneda virtuală bitcoin atingea vârfuri de 62.915 dolari sau 54.617 euro.