În fiecare lună, în România se efectuează zeci de mii de tranzacţii imobiliare, iar în aceste cifre sunt incluse şi anumite tranzacţii care au în prim plan apartamente ipotecate.

După cât timp poţi vinde un apartament ipotecat şi care sunt condiţiile - Profimedia

Prin definiţie înţelegem că un apartament ipotecat este o locuință adusă ca garanție unei bănci, sau altui creditor, printr-un contract pentru a asigura plata unui împrumut. Proprietarul poate locui în apartament, dar banca are un drept legal asupra lui și îl poate vinde prin executare silită dacă rata nu este plătită.

Aici putem încadra inclusiv apartamentele obţinute prin credit ipotecar clasic sau prin programe de genul Prima Casă.

După cât timp poţi vinde un apartament ipotecat

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În principiu, un apartament ipotecat poate fi vândut oricând, dacă la mijloc este un credit ipotecar standard. Pentru asta este necesar doar acordul băncii sau a creditorului.

Pentru locuințele obţinute prin programe de genul Prima Casă sau Noua Casă, există o interdicție legală de înstrăinare de 5 ani de la achiziție, iar vânzarea se poate face înainte de termen doar în anumite condiţii.

În ce condiţii se poate vinde apartamentul

Dacă aţi obţinut un apartament prin intermediul unui program de tip Prima Casă sau Noua Casă, trebuie să ştiţi că vânzarea se poate face înainte de pragul de cinci ani doar dacă se achită integral creditul.

Iar asta nu este suficient, pentru că aveţi nevoie, de asemenea, să obţineţi atât acordul băncii, cât şi acordul Ministerului Finanţelor, instituţia care garantează programele de tip Prima Casă sau Noua Casă.

Ce se întâmplă cu datoria către bancă

În mod normal, banii obţinuţi din vânzarea apartamentului trebuie să acopere datoria către bancă.

Există, însă, multe persoane care reuşesc să vând un asemenea apartament la un preţ mai mare decât cel aşteptat şi atunci diferenţa de bani, după stingerea datoriei către bancă, revine persoanei care vinde apartamentul.