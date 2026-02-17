Antena Meniu Search
Preţul aurului, 17 februarie 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu aproape 11,9 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 17 februarie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

de Redactia Observator

la 17.02.2026 , 13:26
Preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă Preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, vorbim despre o scădere a preţului pentru un gram de aur cu aproape 11,9 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 679,5488 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 6 februarie 2026 şi până în prezent.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut un ban şi jumătate în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5932 lei româneşti, a pierdut un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,3037 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0965 lei româneşti, şi a câştigat un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8503 lei româneşti.

Cea mai tare aroganţă: vedeta care a ajuns să aibă două frigidere în bucătărie! Care e motivul
Mesajul cu subînțeles de Ziua Îndrăgostiților al Emei Oprișan pentru Răzvan Kovacs după despărțire. "Încă aleg să cred în noi"
Cine este fosta mare jucătoare de tenis care a primit un "job" la Lidl. Deține o avere impresionantă
Un șofer Amazon a ajuns cu mașina în mare, urmărind indicațiile GPS pentru a livra un colet
Iarna revine în forță în România! A fost emis cod portocaliu de ninsori și viscol în București și un sfert de țară. Stratul de zăpadă va ajunge la jumătate de metru
