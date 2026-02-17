Preţul aurului, 17 februarie 2026. Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu aproape 11,9 lei

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 17 februarie 2026, iar cifrele arată că preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de preţul afişat în ziua precedentă.

Preţul pentru un gram de aur este în scădere, faţă de cel afişat în ziua precedentă - Profimedia

Concret, vorbim despre o scădere a preţului pentru un gram de aur cu aproape 11,9 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 679,5488 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 6 februarie 2026 şi până în prezent.

În ceea ce priveşte valutele, trebuie precizat că leul românesc a pierdut un ban şi jumătate în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5932 lei româneşti, a pierdut un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,3037 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0965 lei româneşti, şi a câştigat un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8503 lei româneşti.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă este mai greu să găsiţi un partener în era digitală? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰