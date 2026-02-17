Curs BNR, 17 februarie 2026. Leul românesc pierde teren important în raport cu francul elveţian

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 17 februarie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu francul elveţian.

Concret, leul românesc a pierdut un ban şi jumătate în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a ajuns să fie cotat la un nivel record, 5,5932 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a pierdut aproape un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,3037 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0965 lei româneşti, dar a câştigat un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8503 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu aproape 11,9 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 679,5488 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 6 februarie 2026 şi până în prezent.

