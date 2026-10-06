Euro atinge un nou maxim istoric: 5,3527 lei, după desemnarea celui de-al patrulea premier

Leul s-a depreciat semnificativ marți în raport cu euro , al cărui curs a fost calculat de Banca Națională a României (BNR) la 5,3527 lei. Este o creștere cu 2,21 bani (+0,41%) față de cotația precedentă, de 5,3306 lei. Astfel, moneda europeană a înregistrat un nou maxim istoric în raport cu moneda națională.

De asemenea, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,7616 lei, în creştere cu 0,47 bani (+0,1%), comparativ cu luni, când s-a situat la 4,7569 lei.

Moneda naţională s-a apreciat în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,7285 lei, în scădere cu 0,73 bani (-0,13%), faţă de 5,7358 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a ieftinit până la valoarea de 635,8864 lei, de la 635,9834 lei, în şedinţa precedentă.