Conducerea Volkswagen şi reprezentanţii sindicatelor au rămas pe poziţii divergente după prima rundă de negocieri privind reducerea drastică a costurilor, amplificând riscul declanşării unor greve începând din ianuarie. Mii de angajaţi au protestat marţi, unii dintre ei purtând sicrie negre, simbolizând ceea ce consideră a fi moartea viitorului companiei, transmite Reuters, citat de News.ro.

Angajaţii Volkswagen ameninţă cu greve din ianuarie. Muncitorii au protestat purtând sicrie negre - Sursa: Profimedia

Concurenţa tot mai puternică din China, costurile anuale de miliarde de euro generate de tarifele vamale şi schimbările tehnologice rapide exercită presiuni asupra celui de-al doilea mare producător auto mondial, care intenţionează să elimine 100.000 de locuri de muncă în cadrul restructurării activităţilor sale globale.

Fabricile Volkswagen din Germania se află în centrul programului de restructurare, patru dintre acestea fiind vizate de o posibilă închidere la începutul deceniului următor. Conducerea grupului le-a transmis celor aproximativ 120.000 de angajaţi din Germania că producţia pe piaţa internă a devenit prea costisitoare.

Prima rundă de negocieri s-a desfăşurat în oraşul Emden, din nordul Germaniei, unde se află una dintre fabricile ameninţate cu închiderea. Aproximativ 4.500 de angajaţi au participat la protest înaintea întâlnirii dintre reprezentanţii sindicatului IG Metall, ai consiliului angajaţilor şi conducerea Volkswagen.

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Discuţiile s-au încheiat după numai două ore, fără progrese semnificative. Următoarea rundă de negocieri este programată pentru 15 decembrie, reprezentând ultima ocazie de a ajunge la un acord înainte ca angajaţii să poată declanşa greve începând cu 1 ianuarie.

Thorsten Gröger, negociatorul-şef al IG Metall, a declarat că atmosfera discuţiilor a fost mai rece decât temperatura de afară. Daniela Cavallo, preşedinta consiliului angajaţilor Volkswagen, a avertizat că, în absenţa unei schimbări radicale a poziţiei conducerii, conflictul de muncă va escalada.

Volkswagen solicită îngheţarea salariilor angajaţilor germani în 2027 şi 2028, precum şi reducerea mai multor beneficii. Conducerea doreşte şi flexibilizarea săptămânii de lucru de 35 de ore, obţinută de sindicate în urma unor negocieri îndelungate, astfel încât angajaţii să poată lucra mai multe ore, fără majorarea salariilor, atunci când este necesar.

Grupul intenţionează, de asemenea, să elimine acordurile salariale speciale aplicabile personalului de conducere şi primele acordate angajaţilor la împlinirea a 25 şi, respectiv, 35 de ani de activitate în cadrul companiei.

Volkswagen speră să ajungă la un acord înainte de sfârşitul anului, însă reprezentanţii sindicali sunt sceptici. Frank Ischner, negociatorul-şef al companiei, a avertizat după încheierea discuţiilor că nu mai este timp de pierdut.

Germania se confruntă deja cu un val de conflicte de muncă în industria auto, Mercedes-Benz şi producătorii de componente Bosch şi Schaeffler fiind, la rândul lor, implicaţi în dispute cu angajaţii privind reducerea costurilor.

Tensiunile dintre Volkswagen şi IG Metall, sindicat care exercită în mod tradiţional o influenţă importantă asupra strategiei grupului, s-au intensificat odată cu relansarea programului de restructurare de către directorul general Oliver Blume.

În 2024, cele două părţi au încheiat un acord care prevedea eliminarea a 35.000 de locuri de muncă în schimbul unor garanţii privind menţinerea ocupării forţei de muncă şi realizarea de investiţii.

De atunci, vânzările Volkswagen în China, care au compensat mult timp costurile ridicate de producţie din Germania, au continuat să scadă. Marja operaţională a grupului este estimată la cel mult 1% în acest an, faţă de 5,9% în 2024.