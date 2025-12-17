Eurostat: România a fost şi în noiembrie ţara membră UE cu cea mai ridicată inflaţie
Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a scăzut până la 2,4% în noiembrie, de la un nivel de 2,5% luna trecută. România este în continuare țara cu cea mai ridicată inflație, cu un avans anual al prețurilor de 8,6%, arată datele publicate miercuri de Eurostat.
Luna trecută, ţările membre UE cu cele mai scăzute rate anuale ale inflaţiei au fost: Cipru (0,1%), Franţa (0,8%) şi Italia (1,1%). La polul opus, ţările membre UE cu ratele cele mai ridicate ale inflaţiei au fost România (8,6%), Estonia (4,7%) şi Croaţia (4,3%).
Comparativ cu situaţia din octombrie 2025, rata anuală a inflaţiei a scăzut în 12 state membre, a rămas stabilă în cinci ţări şi a crescut în 10 state membre, inclusiv în România (de la 8,4% până la 8,6%).
Rata anuală a inflaţiei în zona euro s-a situat la 2,1% în noiembrie, stabilă faţă de luna precedentă, depăşind uşor ţinta pe termen mediu de 2% vizată de Banca Centrală Europeană (BCE). Cea mai mare contribuţie la rata anuală a inflaţiei în zona euro a venit din partea serviciilor (1,58 puncte procentuale), urmate de alimente, alcool şi ţigări (0,46 puncte procentuale). În schimb, preţurile la energie au scăzut cu 0,04 puncte procentuale.
Rata anuală a inflaţiei a stagnat la 9,8%
În cazul României, conform datelor publicate anterior de Institutul Naţional de Statistică (INS), rata anuală a inflaţiei a stagnat la 9,8% în luna noiembrie a acestui an, în condiţiile în care serviciile s-au scumpit cu 10,99%, mărfurile nealimentare cu 10,73% iar mărfurile alimentare cu 7,64%.
Indicele armonizat al preţurilor de consum (IAPC), indicator pentru determinarea inflaţiei la nivelul statelor membre ale UE, în luna noiembrie comparativ cu luna octombrie a fost 100,49%.
Rata anuală a inflaţiei în luna noiembrie 2025 comparativ cu luna noiembrie 2024 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) a fost 8,6%.
Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (decembrie 2024 - noiembrie 2025) faţă de precedentele 12 luni (decembrie 2023 - noiembrie 2024) determinată pe baza IAPC a fost 6,5%.
