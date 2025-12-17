Eurostat: România a fost şi în noiembrie ţara membră UE cu cea mai ridicată inflaţie

Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a scăzut până la 2,4% în noiembrie, de la un nivel de 2,5% luna trecută. România este în continuare țara cu cea mai ridicată inflație, cu un avans anual al prețurilor de 8,6%, arată datele publicate miercuri de Eurostat.

Luna trecută, ţările membre UE cu cele mai scăzute rate anuale ale inflaţiei au fost: Cipru (0,1%), Franţa (0,8%) şi Italia (1,1%). La polul opus, ţările membre UE cu ratele cele mai ridicate ale inflaţiei au fost România (8,6%), Estonia (4,7%) şi Croaţia (4,3%).

Comparativ cu situaţia din octombrie 2025, rata anuală a inflaţiei a scăzut în 12 state membre, a rămas stabilă în cinci ţări şi a crescut în 10 state membre, inclusiv în România (de la 8,4% până la 8,6%).

Rata anuală a inflaţiei în zona euro s-a situat la 2,1% în noiembrie, stabilă faţă de luna precedentă, depăşind uşor ţinta pe termen mediu de 2% vizată de Banca Centrală Europeană (BCE). Cea mai mare contribuţie la rata anuală a inflaţiei în zona euro a venit din partea serviciilor (1,58 puncte procentuale), urmate de alimente, alcool şi ţigări (0,46 puncte procentuale). În schimb, preţurile la energie au scăzut cu 0,04 puncte procentuale.

Articolul continuă după reclamă

Rata anuală a inflaţiei a stagnat la 9,8%

În cazul României, conform datelor publicate anterior de Institutul Naţional de Statistică (INS), rata anuală a inflaţiei a stagnat la 9,8% în luna noiembrie a acestui an, în condiţiile în care serviciile s-au scumpit cu 10,99%, mărfurile nealimentare cu 10,73% iar mărfurile alimentare cu 7,64%.

Indicele armonizat al preţurilor de consum (IAPC), indicator pentru determinarea inflaţiei la nivelul statelor membre ale UE, în luna noiembrie comparativ cu luna octombrie a fost 100,49%.

Rata anuală a inflaţiei în luna noiembrie 2025 comparativ cu luna noiembrie 2024 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) a fost 8,6%.

Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (decembrie 2024 - noiembrie 2025) faţă de precedentele 12 luni (decembrie 2023 - noiembrie 2024) determinată pe baza IAPC a fost 6,5%.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aveţi dificultăţi la plata facturilor la curent şi gaze? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰