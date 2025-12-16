Nou impozit introdus pentru o categorie de români. "Taxă peste taxă"

Legume mai scumpe şi mai puţine anul viitor. Acestea ar putea fi efectele noilor taxe introduse de stat pentru producătorii români. Cei care au sere şi solarii vor plăti, pentru prima dată, impozite. Buni de plată sunt şi cei care cultivă în câmp, pentru că s-au majorat taxele pentru toate terenurile agricole. Soluţia e asocierea în cooperative agricole.

Fermierii sunt revoltaţi. Legea care prevede taxarea solariilor a fost promulgată de preşedinte, deşi agricultorii au tot făcut apel la eliminarea acesteia. Spun că şi aşa au cheltuieli mari.

"Costul de producţie, din ce în ce mai ridicat. În ultimii 2-3 ani, costurile sunt cu 70% mai ridicate. Câştigăm foarte puţin. În toamna aceasta, am ieşit pe minus la tomate. Nu s-au vândut", susţine Gelu Dobre, producător de legume.

Spre exemplu, pentru un solar de 1.500 de metri pătraţi din Ilfov, impozitul va fi în jur de 500-600 de lei.

Articolul continuă după reclamă

"Cultivăm mai puţin. Fiindcă eu investesc, da dacă nu am plus valoare... Preţurile eu le-aş creşte. Eu vreau să dau cu 2 lei, da dumneavoastră dacă nu-mi daţi 2 lei?", a mai spus Gelu Dobre.

Nu e singura taxă în plus pentru producătorii independenţi. Şi baza de impozitare la terenul agricol crește cu 140%.

"Dacă plăteam 52 de lei, vom plăti 132 de lei, pe hectar. Sumele nu sunt foarte mari. Dar având în vedere că sunt obligaţii fără drepturi, e o nemotivare corectă", a declarat Vlad Gheorghe, preşedintele OIPA Legume Fructe.

"Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, preţurile legumelor proaspete au stagnat, ba chiar putem vorbi despre uşoare scăderi. Se va schimba situaţia de anul viitor. Dacă producătorii vor avea costuri mai mari, asta se va vedea în preţuri, într-o producţie mai mică şi importuri mai mari", a transmis reporterul Observator Mădălina Chiţac.

"Ori vom creşte preţul şi, dacă nu se vor vinde, anul următor se vor reduce la minim 50% suprafeţele cultivate. Avem 50 de mii de hectare cu legume în câmp şi solarii", a mai spus Vlad Gheorghe.

Scapă de aceste creşteri producătorii care se asociază în cooperative agricole. PSD îşi doreşte eliminarea taxării solariilor şi a anunţat că va merge cu propunerea în şedinţa coaliţiei, de miercuri. Prevederea ar putea fi eliminată prin ordonanţa trenuleţ, care ar urma să fie adoptată la final de an.

Mădălina Chiţac Like Mi-am dorit mereu să am locul ăla de muncă “ieșit din tipare”. Îmi plac oamenii și lucrurile palpitante, îmi place imprevizibilul și ineditul. Iar reporteria are din plin așa ceva. ➜

Întrebarea zilei Excluşi din Medicină pentru concedii medicale ilegale. Vi se pare o măsură prea drastică? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰