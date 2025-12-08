Românii s-au împrumutat mai mult ca niciodată! În 10 luni, au luat credite ipotecare în valoare de aproape 10 miliarde de euro, un record absolut. Mulţi au trecut de la o bancă la alta, în căutare de dobânzi mai bune. Peste o lună, IRCC scade un pic, iar asta ar putea însemna până la 100 de lei în minus la rată.

Anul 2025 se va încheia cu un nou record pe piața creditelor pentru locuințe. În primele zece luni, volumul ipotecarelor a urcat la 9,2 miliarde de euro, cu 26% peste nivelul din aceeași perioadă a anului trecut.

Creșterea TVA a împins românii spre achiziții rapide

Chiar şi cu acest puseu, numărul caselor vândute anul acesta a fost cu aproape 3 la sută mai mic. Specialiștii spun că o bună parte din creditele contractate sunt, de fapt, refinanțări.

"Creşterea inflaţiei şi a dobânzilor a făcut ca o bună parte a celor care au credite în sold să-şi refinanţeze creditele ipotecare la dobânzi fixe", a mai precizat Iancu Guda.

Peste 400.000 de români vor plăti rate mai mici din ianuarie

Totuși, majoritatea clienţilor rămân cu dobânzi variabile. Peste 400.000 de români cu credite legate de IRCC vor plăti din ianuarie mai puțin la rată.

"Asta aduce o scădere a ratelor, estimăm cu 3,5% direct în rată. Va fi o scădere şi la nivel de dobânzi fixe, de obicei majoritatea băncilor merg pe o axă prin care în momentul în care scad creditele cu dobândă variabilă automat vin şi cele cu dobândă fixă, ne așteptăm la o reglare a pieței", a declarat Cătălin Marin, broker de credite.

În trimestrul doi din 2026 ar putea urma o nouă scădere a IRCC. Însă reduceri mai consistente ale dobânzilor vor apărea doar dacă BNR va decide să taie dobânda de referință.

